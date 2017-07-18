"Медникам".

Депутаты Заксобрания Свердловской области 18 июля дали добро на отчуждение недостроенной екатеринбургской телебашни и земельного участка под ней в пользу АО "Ледовая арена" — фактически будущего дочернего предприятия УГМК, передает корреспондент "Уралинформбюро". Ранее сделку одобрил комитет ЗакСо по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Инициатором передачи земельного участка с башней выступило МУГИСО. По словам и.о.министра Сергея Зырянова, на сегодня конструкции башни изношены на 24,5%. В облбюджете нет денег на реконструкцию или приспособление объекта к современному использованию, заявил он депутатам.

"Медники" намереваются построить на выделенной земле ледовую арену на 15 000 зрителей. Для этого телебашню и участок, на котором она стоит, внесут в уставной капитал АО "Ледовая арена", созданного специально под проект. Стоимость "взноса" оценивается в 654,2 миллиона рублей (только башня – 66 миллионов). При этом 60% акций будет распоряжаться УГМК, а области достанется 40%.

Причем размер регионального пакета в 40% пока считается предварительным. "Соотношение доль еще будет меняться", — сообщил депутатам глава МУГИСО. Однако народных избранников больше взволновало, почему объект с землей отдается в уставной капитал компании, формально еще не существующей. По словам Зарянова, это связано с юридической коллизией: нельзя создать предприятие, пока в его уставной капитал не внесена соответствующая доля. То есть - пока Заксобрание сделку не одобрит.

Депутат Александр Ивачев поставил вопрос более конкретно: "Какая доля в итоге останется у Свердловской области, и почему такая спешка в этом вопросе?".

Ответ и.о.министра оказался хоть и по существу, но весьма туманным: "У нас пока нет проекта. До тех пор пока мы не получим на руки проектно-сметной документации, определить точный объем вложений облбюджета в этот объект не представляется возможным". Комментируя этот пассаж, депутат Евгений Зяблицев предположил, что в конечном счете все акции "Ледовой арены" будут приватизированы.

Спешка в принятии решения вызвана тем, что нынешнее заседание ЗакСо — последнее в этом сезоне, заявил Зырянов. "А мы еще должны к чемпионату мира привести этот объект в приемлемое состояние!", — пояснил он депутатам. Что же касается дальнейшей судьбы башни — этот вопрос должен решиться на совместных совещаниям областного Минстроя и руководства УГМК. При этом чиновник не исключил, что ее могут и вовсе демонтировать.

Депутат Вячеслав Вегнер поинтересовался, почему столь крупный объект отдается в частные руки без конкурса. Ему напомнили, что башня уже выставлялась этой весной на торги — покупателей на нее так и не нашлось, хотя изначально на этом участке предполагалось жилищное строительство, во всех смыслах более выгодное для инвестора, чем самая престижная ледовая арена. "Надеяться, что кто-то придет и вложит в этот проект деньги — неправильно, — заявил Сергей Зырянов. — Предложенный УГМК вариант самый эффективный и лучший".

В итоге народные избранники проголосовали за отчуждение башни и участка земли под ней практически единогласно — 38 голосами "за" при 2 голосах "против". Впрочем, первый вице-спикер Виктор Шептий не исключил, что вопрос о судьбе башни в итоге может быть вынесен на обсуждение общественности. "Оно уже началось в стенах Заксобрания", — сказал он.

Решив судьбу многострадальной телебашни, депутаты приступили к рассмотрению другого вопроса о спортивных объектах. И вновь не обошлось без участия "медников". Обсуждаемая инициатива касалась выставления на аукцион областной доли акций КРК "Уралец", которая составляет 33,99%. Стоимость пакета — 259,3 миллиона рублей. Остальные две трети акций комплекса контролируют структуры, имеющие отношение к УГМК.

Как сообщил коллегам глава комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, спешка с выставлением акций "Уральца" на торги также вызвана экономическими причинами. "Чтобы сохранить за областью 33%, нам придется где-то искать 330 миллионов рублей на содержание этого объекта. А если область не будет вкладывать деньги в АО "КРК "Уралец", то ее доля акций упадет с 33 до 15%", — поведал ранее Никитин в беседе с "Уралинформбюро".

Депутаты поддержали и эту идею. Впрочем, не обошлось без критики. "Значит ли это, что со временем область планирует выйти из всех активов, где требуются финансовые вложения?", - задал напрашивающийся вопрос Евгений Зяблицев. Внятного ответа на него, правда, не прозвучало.

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