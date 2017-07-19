Российскую "долевку" защитит спецсчетСегодня в 17:44
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С деньгами застройщика.
Российских застройщиков обяжут отдавать в компенсационный фонд не менее 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве. Такая поправка внесена в законопроект "О компенсационном фонде долевого строительства", который 19 июля прошел второе чтение в Госдуме РФ.
Законодатели планируют сделать компенсационные фонды "железной" гарантией достройки каждого долевого объекта. Отныне любое строительство жилого дома будет сопровождаться в банке по специальному счету, на котором на протяжении всего срока строительства должно находится не менее 10% собственных средств компании от планируемой стоимости проекта.
Это не единственная поправка в законопроект. Как сообщает пресс-служба Госдумы, получение средств из фонда на достройку объекта будет проводиться на конкурсной основе, а в случае банкротства застройщика решение о приостановлении его деятельности будет принимать суд.
Кроме того, компания-застройщик сможет получить только одно разрешение на строительство одного объекта. Сам же компенсационный фонд превратиться из НКО в публично-правовую компанию. По мнению депутатов, это позволит лучше контролировать деятельность застройщика. Надзирать же за деятельностью самого фонда будут Счетная палата и наблюдательный совет.
Следует добавить, что с 1 января 2018 года информация о застройщиках-нарушителях будет выкладываться в Единую информационную систему жилищного строительства, которая создается специально для более тщательного контроля за "долевкой".
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