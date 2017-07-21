Свердловские депутаты.

Работы по капитальному ремонту екатеринбургского цирка начнутся в сентябре 2017 года. На эти цели из свердловского бюджета направят 100 миллионов рублей, хотя ранее планировалось выделение 120 миллионов. О ходе работ в этом направлении "Уралинформбюро" рассказал председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального Законодательного собрания Владимир Терешков.

"Вот внешне, когда мы с вами ходим мимо, мы видим, что цирк выглядит нормально, но на самом деле вот эти большие фигуры, лепнина, которая находится по его периметру, на сегодняшний день в предаварийном состоянии. Все на грани предела. Все конструкции, которые поддерживают купол цирка, тоже требуют серьезного капитального ремонта. Мы предусмотрели эти средства при условии, что будет выработан механизм участия субъекта Российской Федерации в капитальном ремонте федеральной собственности. Этот механизм мы нашли – средства будут находиться в прямом управлении дирекции цирка, через, так скажем, свои службы. Таким образом, у нас сохраняется возможность контролировать трату каждого рубля", - пояснил парламентарий.

По словам Терешкова, на первом этапе 100 миллионов рублей будет достаточно - особенно если учесть, что он лично контролирует подготовительную работу, проводимую директором Екатеринбургского государственного цирка, депутатом ЗакСо Анатолием Марчевским.

"Я скажу, что Анатолий Павлович [Марчевский] очень активно занимается этими процессами: проектно-сметная документация уже подготовлена в полном объеме, проведена экспертиза. Сейчас самое главное отторговаться, чтобы выйти на реальное исполнение этих объемов. Но там есть сложности. У нас, оказывается, в стране не так много специальных организаций, которые готовы, как высотники, работать на таких сложносочиненных конструкциях. Но я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, и мы уже этой осенью увидим, что началась активная работа по ремонту нашего цирка", - заключил Терешков.

Примечательно, что оплачивать работы будет региональная казна - цирк является федеральной собственностью, то есть должен ремонтироваться за федеральный счет. Однако, как пояснила корреспонденту "Уралинформбюро" председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, это стандартная для России практика: "Федеральным законодательством предусмотрено участие регионов в решении вопросов объектов федеральной собственности – у нас не так много цирков, которые сегодня не вышли из подчинения федеральной собственности".

Решение о выделении цирку денег было принято по устной просьбе Марчевского. О притязаниях на бюджетные миллионы он заявил 29 ноября 2016 года на первом собрании согласительной комиссии по бюджету региона на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Он пояснил, что цирк нуждается в срочном капитальном ремонте, а помочь может только свердловский бюджет.

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