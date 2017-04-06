На ремонт цирка.

Из бюджета Свердловской области все-таки будут выделены деньги на ремонт Екатеринбургского цирка. Его директор, депутат регионального Заксобрания Анатолий Марчевский представил правительству механизм, позволяющий профинансировать федеральный объект за счет областного бюджета, – это было обязательным условием направления средств.

"В первом квартале этот механизм наконец-то отладили. Направили губернатору развернутые пояснения к нему. В частности, я знаю, что письмо ушло Орлову Алексею Валерьевичу, первому вице-губернатору. Если будет поддержан тот подход, который выработан, то тогда мы будем предусматривать деньги", - пояснил "Уралинформбюро" председатель бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков.

Речь идет о сумме в 120 миллионов рублей. Их Марчевский начал выпрашивать у региональных властей в конце 2016-го, когда шли согласования по бюджету Среднего Урала на текущий год. Бывший клоун ссылался на плачевное состояние цирка. "Внешний вид уже пугает детей. Небезопасно – штукатурка, а там мраморная крошка, по 100 килограммов отпадает. За 36 лет ремонта не было. Я просто боюсь, что еще 2 года я не выдержу", - сетовал перед коллегами и губернатором Марчевский.

Неоднозначность ситуации заключается в статусе учреждения – поскольку оно является федеральным, то и содержаться должно за счет государственной казны. Однако проситель заверил, что легальный механизм передачи областных денег существует. Он напомнил, что уже получил таким образом 20 миллионов рублей годом ранее. В итоге выделение средств цирку Заксобрание одобрило.



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