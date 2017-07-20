С кухней разных народов.

Здание типографии "Уральский рабочий" в обозримом будущем может стать частью проекта "Ресторанная галерея". С таким предложением выступил Уральский центр проектирования и реставрации. Детали проекта опубликованы на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

По замыслу разработчиков, "Ресторанная галерея" будет специализироваться на национальных кухнях разных народов. На ее территории планируется разместить торговые павильоны, склады, производственные помещения.

Историко-культурная экспертиза, которую провела группа реставраторов из Екатеринбурга и Челябинска, в целом одобрила эту задумку, поскольку она соответствует требованиями по сохранению здания типографии. Правда, для приспособления помещения под нужды ресторанного бизнеса придется демонтировать старые и возвести новые перегородки, а также заменить полы.

По мнению одного из экспертов, екатеринбургского реставратора Ларисы Шашкиной, ресторан — идеальный вариант приспособления для зданий эпохи конструктивизма. "Промышленные объекты имеют каркасную систему, в них нет сложного декора, — пояснила она корреспонденту "Уралинформбюро", — Кроме того, место очень удобное именно для организации предприятий общепита".

По словам собеседницы агентства, раньше в "Уральском рабочем" пытались разместить офисы и даже контактный зоопарк, но эти проекты оказались неэффективными из-за недостатка освещения. Рестораторы же готовы использовать по максимуму все "наследство", доставшееся им от прежних владельцев, включая мощную приточно-вытяжную вентиляцию. Дизайн "Ресторанной галереи" также будет выстроен в конструктивистском стиле.

Галерея займет только первый этаж здания. Рестораторы обещают привести памятник в порядок за свой счет. При этом другие арендаторы здания останутся на своих местах. Сам же проект уже вынесен на общественное обсуждение, в котором можно поучаствовать на сайте Управления по охране и использованию ОКН.

Следует добавить, что на данный момент здание типографии "Уральский рабочий" находится в федеральной собственности, на балансе АУПИК. В феврале 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Согласно этому плану, 100% акций типографии предполагается продать на аукционе.

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