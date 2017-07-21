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Риелторы обжаловали "эксклюзивное" решение свердловского УФАССегодня в 11:58

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В Арбитраже и центральном аппарате ФАС.

Уральская палата недвижимости подала жалобу в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы на действия свердловского управления ФАС, которое весной обвинило УПН в заключении эксклюзивных договоров с клиентами и выдало предписание прекратить эту практику. Одновременно риелторы подали еще одну жалобу в областной Арбитраж, но дата судебного заседания еще не назначена, сообщили "Уралинформбюро" специалисты юридического отдела Палаты.

Спор между УПН и УФАС по Свердловской области разгорелся в апреле 2017 года. Тогда представители антимонопольной службы пояснили, что основанием для разбирательства стало анонимное обращение некоего физического лица, поступившее еще в мае 2016 года. Аноним посчитал, что система так называемых эксклюзивных договоров — когда реализацией одной квартиры занимается только один риелтор — нарушает права других членов УПН. УФАС также усмотрело в этой практике нарушение ч.5 ст.11 Закона о защите конкуренции.

Однако, по мнению президента УПН Ирины Зыряновой, в действиях палаты состава правонарушения нет, а эксклюзивные договоры — общемировая практика. Многие профессионалы рынка недвижимости также считают систему эксклюзивных договоров гарантией от мошеннических действий со стороны "серых" риелторов. Теперь УПН вместе с рядом крупных риелторских агентств Екатеринбурга намерена обжаловать предписание антимонопольной службы в центральном аппарате ФАС.

Как пояснили "Уралинформбюро" юристы Уральской палаты недвижимости, сначала они хотят добиться отмены апрельского предписания на уровне федерального руководства антимонопольной службы, а если не получится, будут искать справедливости в Арбитражном суде. Центральный аппарат ФАС должен рассмотреть жалобу риелторов до 5 августа. При этом представители УФАС по Свердловской области сообщили агентству, что их претензии к УПН по-прежнему остаются в силе.

"Они уверены в своей позиции, а мы уверены в своей, и подкрепляем ее нормативными актами уровня федерального законодательства", — заявили на это юристы УПН в беседе с "Уралинформбюро". При этом они признали, что на сегодняшний день риелторская деятельность в России не регулируется федеральными законами. "До 2002 года предусматривалось обязательное лицензирование риелторской деятельности, а сегодня она никак не контролируется. Видимо, государство считает, что для этого достаточно положений Гражданского кодекса", — посетовали риелторы.

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