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Екатеринбургский долгострой станет треугольнымСегодня в 15:32

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И сменит цвет фасада.

Группа компаний "PRINZIP", ставшая в июле официальным девелопером стройки "Первого Николаевского", внесла изменения в проект жилого комплекса. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В разработке новой концепции приняло участие конструкторское бюро "Оса". Концепция предусматривает застройку тремя треугольными домами, каждый из которых будет выше 33 этажей. Здания объединены общим стилобатом, а общая композиция фасадов будет выдержана в строгой бело-кирпичной гамме.

А вот так "Первый Николаевский" будет выглядеть с высоты птичьего полета. Фото: ГК "PRINZIP".

Изменится и внутренняя планировка: квартиры планируется "разбросать" по периметру зданий, а лифтовые шахты, лестничные проемы и коммуникации вынести в центр. Межквартирные коридоры разделены на блоки для повышения комфорта жильцов.

Следует добавить, что жилой комплекс "Первый Николаевский" — один из самых известных в Екатеринбурге "долгостроев". Его строительство было остановлено в 2016 году. Задолженность застройщика ООО "УктусСтрой" перед Сбербанком, который является одним из основных кредиторов проекта, составляла 1,3 миллиарда рублей.

В середине февраля 2017 года для завершения строительства объекта к проекту подключилась группа компаний PRINZIP. А в июле стало известно, что достройкой "Первого Николаевского" займется компания "Новый застройщик" — структурное подразделение PRINZIPа. Возобновить работы на объекте застройщик планирует в августе 2017 года.

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