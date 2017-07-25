Дольщики Екатеринбурга выйдут на площадь Труда24 июля в 12:12
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В рамках всероссийской акции.
Обманутые дольщики России не оставляют попыток добиться справедливости с помощью митингов. 25 июля в 23 городах России состоятся акции в поддержку участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщила "Уралинформбюро" организатор митинга в Челябинске Евгения Селявко.
"Нас по стране уже около полумиллиона. Мы нашли друг друга в интернет-чате, посвященном проблем дольщиков. Хотим обратить внимание властей на то, что проблема стала глобальной. Новые изменения в законодательстве по защите дольщиков в основном касаются тех, кто недавно вступил в долевое строительство. А проблемы "дольщиков со стажем" придется как-то по другому решать. Мы хотим, чтобы региональные власти разработали дорожные карты по каждому проблемному объекту", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, участвуют в акции лишь те города, где организаторам удалось согласовать митинги с властями. Общее же число муниципалитетов, где имеются замороженные долевые объекты, на сегодняшний день превышает 80. Судя по анонсу акции, среди городов России лидируют по числу проблемных строек Челябинск и Красноярск.
Среди участников митинга есть и дольщики из Екатеринбурга. Они представляют ЖК "Щербакова,20" и "Кольцовский Дворик". Как сообщил "Уралинформбюро" один из координаторов акции, она состоится 25 июля в 15.00 на Площади Труда.
Следует добавить, что проблемы дольщиков Свердловской области обсуждались на днях на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского Заксобрания. По словам главф областного минстроя Михаила Волкова, на особом контроле правительства Свердловской области сейчас находятся 3 наиболее проблемных "долевых" объекта: долгострои на Хомякова-Данилина и Щербакова,20 (Екатеринбург), а также ЖК "Муринские пруды" (Нижний Тагил).
21 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и Михаил Волков проверили ход работ на строительных площадках проблемных жилых домов в Екатеринбурге, а также встретились с их пайщиками и дольщиками. В частности, речь шла о ЖК "На Постовского" и "Кольцовский дворик". Как сообщил Волков, дом на Постовского,6 будет завершен и сдан в строй до конца 2017 года.
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