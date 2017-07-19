По мнению областного Минстроя.

"Портрет" недобросовестного застройщика за годы кризиса изменился: если раньше это были в массе своей фирмы-однодневки, даже не имевшие своего земельного участка, то сегодня в этот реестр могут попасть даже уважаемые компании, не рассчитавшие свои силы при взятии банковского кредита. Об этом 18 июля на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского Заксобрания сообщил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Данные о количестве обманутых дольщиков, проживающих сегодня на Среднем Урале, у каждого ведомства свои. На июньском совещании в областной прокуратуре называлась цифра 2000 человек. По данным областного Минстроя, с 2008 года в реестр было внесено более 500 человек, но за время работы межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства эта "армия" сократилась почти вдвое.

По словам Волкова, "тронулся лед" и на объектах, до недавнего времени считавшихся безнадежными: ЖК "Первый Николаевский", "На Постовского", "Кольцовский дворик" и "Бухта Квинс". "Эти объекты в постоянном режиме контроля, — сообщил депутатам министр. — Выезжаем на стройплощадки, встречаемся с подрядчиками. По "Первому Николаевскому" заключили договор с новым застройщиком. По "Кольцовскому дворику" есть соглашение с новым инвестором — хотя застройщик остается прежним".

Министр выразил надежду, что дома на Бахчиванджи,15 и улице Спутников удастся сдать в конце 2017 и начале 2018 года. Позитивно он высказался и о "Бухте Квинс", из-за которой под "уголовку" загремел шансонье Александр Новиков. "Сегодня строительство идет, мы находимся на этапе завершения по первой очереди строительства, на следующей неделе планируется встреча с застройщиком", — заверил Волков депутатов.

На особом контроле правительства Свердловской области сейчас находятся 3 наиболее проблемных "долевых" объекта, в строительство которых вложили деньги 208 человек. Речь идет о долгостроях на Хомякова-Данилина и Щербакова,20 (Екатеринбург) и ЖК "Муринские пруды" (Нижний Тагил). Степень готовности у них разная: если дома на Хомякова-Данилина и "Муринские пруды" застройщики обещают сдать в этом году, то в случае с ЖК "Щербакова" дело идет к банкротству застройщика - компании "Рубикон-Аэро Инвест". "Мы ищем пути, чтобы вывести граждан из этого объекта", — пояснил глава областного Минстроя.

Ситуация на Щербакова осложняется тем, что областные власти и органы прокуратуры не могут найти общий язык с нынешним конкурсным управляющим стройки, назначенным по решению суда. По словам представителя группы дольщиков Алены Петровой, этот управляющий был избран советом кредиторов ЖК "Шербакова" — однако практически все эти кредиторы являются аффилированными лицами компании-застройщика.

"У нас объект построен всего на 28%, — рассказала Алена Петрова корреспонденту "Уралинформбюро". — Начиная с декабря 2016 года со стройки снята охрана. Правда, после заседания с Юрием Пономаревым (руководитель Управления Генпрокуратуры РФ по УрФО — прим.ред.) конкурсный управляющий вернул охрану, но охранять там уже нечего. До сих пор не сделана и оценка объекта, то есть предоставить новому инвестору его стоимость мы не можем".

На заседании Комитета присутствовали также представители других проблемных долевых объектов — в том числе и скандального ЖК "Оптимист" (г. Первоуральск). Этот комплекс строился по государственной программе "Жилье для российской семьи", которая в мае 2017 года была свернута федеральным Минстроем. Стройка стоит с прошлого года. Застройщик, "БЗСК-Инвест", на прошлой неделе стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества в сфере строительства жилья.

Однако было бы неверно обвинять во всем только застройщика. По словам Михаила Волкова, ситуацию с "Оптимистом" усугубили и неурядицы с банковским кредитованием проекта: "У банка, где застройщик кредитовался, была отозвана лицензия, после чего права санации перешли к другому банку, а тот взял и заморозил все активы "БЗСК-инвест". После этого застройщик технически не смог пользоваться оборотными средствами (для завершения стройки — прим. ред.)". По словам министра, в данный момент решается вопрос о передаче объекта под крыло САИЖК.

В качестве одного из инструментов решения проблемы областные власти видят "переселение" обманутых дольщиков с проблемных объектов в уже готовое жилье от других, более успешных застройщиков. Именно этот вариант сегодня предлагают дольщикам ЖК "Щербакова" и ЖК "Оптимист".

Впрочем, пока такие "рокировки" идут со скрипом. Из крупных девелоперов, пожалуй, лишь "Атомстройкомплекс" рискнул пойти навстречу инициативе областного правительства и выделил для расселения обманутых дольщиков один из построенных компанией домов в обмен на земельный участок в другом районе Екатеринбурга. Остальные застройщики пока не заинтересовались предложенными им участками — ни в Екатеринбурге, ни в Первоуральске, ни в других городах региона.

Еще одна проблема, с которой трудно справиться только силами региона — обманутые пайщики. В отличие от дольщиков, права которых защищает федеральный закон 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", пайщики считаются категорий, изначально берущей все риски на себя.

Члены комитета предложили направить в адрес Минстроя РФ предложение: внести в закон о защите дольщиков, который в данный момент готовится ко второму чтению в Госдуме, положение, защищающее еще и членов жилищно-строительных кооперативов. Председатель комитета областного Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков также призвал областные власти до 15 августа представить в профильный комитет реестр конкретных действий, которые предпринимаются по каждому проблемному объекту — с четкими сроками их выполнения.

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