Екатеринбург, Москва и Питер поборются за ВИЗ24 июля в 17:15
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Кто "оденет" набережную, решится в сентябре.
За право разработать концепцию развития набережной Верх-Исетского пруда поборются 8 архитектурных бюро и архитекторов-"одиночек" из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
С идеей масштабного благоустройства набережной от Малоконного полуострова до Макаровского моста администрация Екатеринбурга выступила в феврале 2017 года. Основная задача проекта — создать единую пешеходную зону по всей протяженности набережной. В ходе работ предполагается "одеть" набережную в гранит с элементами геопластики и ландшафтного освещения, обустроить парки, велосипедные дорожки, спортплощадки и даже гребной канал. Корпуса старого ВИЗа должны превратиться в музейный комплекс.
Сам конкурс стартовал в июне, хотя анонсирован был еще весной. Его организаторы — администрация Екатеринбурга и Свердловское областное отделение Союза архитекторов России. К участию в конкурсе пригласили как российских, так и зарубежных архитекторов. Всего было подано 17 заявок, в финал вышли 8 участников.
Среди них: екатеринбургские проектные бюро "АрХиТек", "Архитектурное бюро "Гордеев-Демидов" и консорциум "Проект Река". Их соперники — представители архитектурных сообществ Москвы и Санкт-Петербурга: бюро "НЕФА АРХИТЕКТС", "Городское архитектурно-консультационное бюро ПИАР", творческая группа Дины Будтовой и Любови Русских, архитекторы Александр Незнамов и Александр Мельниченко.
Теперь отобранных финалистов ждет второй этап конкурса, в рамках которого они должны разработать свою концепцию развития набережной Верх-Исетского пруда и представить ее до 25 сентября текущего года. По итогам рассмотрения их работ жюри определит победителя и двух призеров.
Следует добавить, что призовой фонд конкурса проектов составляет 1 миллион рублей. Занявшие три призовых места получат 600, 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Инвесторами конкурса выступили яхт-клуб "Коматек" и строительная компания "Западный берег".
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