К конкурсу допущены студенты и иностранцы.

Администрация Екатеринбурга и Свердловское областное отделение Союза архитекторов России объявили конкурс на разработку концепции благоустройства набережной Верх-Исетского пруда и Исети. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, прием заявок от потенциальных участников продлится до 12 июля, а конкурсные работы нужно будет сдать до 24 сентября.

С идеей масштабного благоустройства набережной от Малоконного полуострова до Макаровского моста мэрия выступила в феврале 2017 года. Основная задача проекта — создать единую пешеходную связь по всей протяженности набережной. Чиновники надеются, что в ходе ее реализации наконец-то будет построен мост через Исеть между улицами Папанина и Опалихинской, а территорию старого ВИЗа превратят в музейный комплекс.

Реновация набережной приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Берег ВИЗа и Исеть планируется "одеть" в гранит с элементами геопластики и ландшафтного освещения, обустроить там парки, скверы, велосипедные дорожки, спортплощадки, пирсы для рыбаков, эллинги для проката лодок и катамаранов, парковки, благоустроенные пляжи. Территория старого ВИЗ может стать музейным комплексом.

Согласно конкурсной документации, стать участниками конкурса могут не только маститые дизайнеры и архитекторы, но и студенты архитектурных вузов, и даже зарубежные организации при условии регистрации их юридического лица на территории РФ. Изначально конкурс должен был стартовать еще месяц назад, но на градсовете в апреле этого года было решено сдвинуть его сроки. Об этом попросил один из инвесторов конкурса, гендиректор яхт-клуба "Коматек" Юрий Крюченков. Другой инвестор конкурса — компания "Западный берег", которая лелеет планы застройки берега ВИЗа кварталом жилых высоток. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Занявшие три призовых места получат 600, 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

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