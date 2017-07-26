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На Среднем Урале сорвали строительство "евроСИЗО"Сегодня в 13:04

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Под Камышловом.

На Среднем Урале сорвали срок сдачи "евроСИЗО" в деревне Бутырки под Камышловом, на строительство которого было выделено 2,46 миллиарда рублей. Данная информация фигурирует в отчете Счетной палаты РФ, которая проводила проверку выполнения федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 годы", пишет "Коммерсант".

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко подтвердил "Уралинформбюро", что "евроСИЗО" сдается с опозданием. Он добавил, что это связано с "определенными" проблемами у подрядчика - СМУ-38 ФСИН. Какими именно, Левченко не пояснил. Сейчас здание готово на 96%.

"Никакой трагедии из-за этого нет. В последнее время количество обвиняемых резко уменьшилось", - отметил собеседник агентства.

В СМУ-38 ФСИН не удалось оперативно получить комментарий. Однако ранее озвучивалась информация о долгах подрядчика перед рабочими, которые возводили "евроСИЗО". 23 сотрудника не видели денег с февраля 2017 года. Они утверждают, что им не на что покупать продукты и оплачивать детсады.

По данным "Коммерсанта", на 1 января 2017 года в России в рамках программы в эксплуатацию введено 276 объектов, 18 объектов не закончено. Объем незавершенного строительства составил 30,78 миллиарда рублей.

Отчет о нарушениях Счетная палата РФ направит в Госдуму и Совет Федерации.

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