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Путину на заметку: уральцы умирают в ожидании зарплатСегодня в 13:07

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С 2015 года.

На Среднем Урале после указания президента РФ Владимира Путина на проблему нижнетагильской "борзоты" активизировались рабочие ряда предприятий.

О невыплате зарплат заявили бывшие сотрудники Уральской картографической фабрики. Как рассказала "Уралинформбюро" бывший главный бухгалтер предприятия Татьяна Хорсевич, около 40-50 человек не получали денег с ноября 2015 года. Задолженность перед ними составляет более 5 миллионов рублей. В ожидании выплат двое екатеринбуржцев умерли.

Предприятие находится в стадии банкротства. Фактически оно не функционирует. В штате числится всего два человека - директор и специалист по кадрам. Все оборудование распродано, площади сдаются в аренду. 21 июля должен состояться суд, на котором выберут конкурсного управляющего.

Хорсевич обратилась с жалобой на руководство фабрики к врио губернатора Среднего Урала Евгению Куйвашеву. Из его администрации сигнал направили для проверки в прокуратуру и трудовую инспекцию.

С февраля 2017 года не видели зарплат и сотрудники ФГУП "СМУ-38 ФСИН", которые занимаются строительством СИЗО в Камышлове. 23 человека утверждают, что им не на что покупать продукты и оплачивать детсады. Строители обратились в прокуратуру, где порекомендовали направить иск в суд.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин "выбил" деньги для сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. 195 человек не видели зарплат с весны 2016 года. Долг составил 13 миллионов рублей. Было возбуждено три уголовных дела - о невыплате зарплат, сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, а также о мошенничестве. Руководство завода подозревается в хищении 4 миллионов рублей. Сейчас все три дела объединены в одно.

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