Дело за малым: "дожать" чиновников и депутатов.

Создание неприкосновенной зеленой зоны вокруг мегаполисов не повредит градостроительным планам, но охладит аппетиты не в меру жадных застройщиков. К такому выводу пришли участники круглого стола, прошедшего 27 июля в Уральском государственного горном университете в рамках Межрегионального экологического форума "Зеленый щит", организованного Общероссийским народным фронтом.

Поводом к дискуссии стал так называемый "закон о зеленом щите", подписанный в начале июля Президентом РФ Владимиром Путиным. Он предусматривает создание вокруг городов лесопарковых поясов с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. В состав "зеленого щита" могут включаться как собственно городские леса и лесопарки, так и водоемы и природно-ландшафтные объекты, создающие единый экологический каркас.

Как сообщил на круглом столе координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов, законопроект с самого начала встретил сопротивление со стороны крупных застройщиков и чиновников, лоббирующих их интересы. "Аппетиты застройщиков очень высоки", — поддержал коллегу эксперт Центра Антон Хлынов.

Участники круглого стола обсуждают, как сделать "зеленый щит" реальной защитой мегаполисов.

Впрочем, судя по списку запретительных пунктов, новым законом будут недовольны не только представители стройиндустрии. Ведь кроме стройки на территории "зеленого щита" нельзя будет складировать токсичные отходы, размещать вредные производства, скотомогильники и животноводческие комплексы. А эта территория может оказаться очень большой: например, защитная лесная зона Лондона превышает размеры столицы Великобритании в 3 раза.

Кто же будет устанавливать границы защитной лесной зоны? Согласно закону, это должны делать региональные Заксобрания, а в случае, если «щит» расположен сразу в нескольких регионах — правительство РФ. Правда, на практике оказалось, что региональные законодатели в этом вопросе часто бывают зависимы от позиции чиновников.

Например, Заксобрание Тюменской области зимой 2017 года отказало местным экологам в просьбе превратить в "защитный пояс" большую часть Тюменского лесничества — мотивируя это тем, что ряд участков лесничества по тому же закону в "зеленый щит" включать нельзя. Как оказалось, "табу" на ходатайство экологов наложили два заместителя губернатора Тюменской области. Об этом рассказал участникам круглого стола член Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов. "Фронтовики" сочли это решение незаконным и в данный момент оспаривают его в тюменской прокуратуре.

Сопротивление "зеленому щиту" оказывается не только на региональном, но и на муниципальном уровне. По словам начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО Вячеслава Дробышева, из всех муниципалитетов Свердловской области на данный момент лишь семь установили четкие границы городских лесов. При этом 32 муниципалитета заявили, что им защитные лесные зоны вокруг городов не нужны вообще. "До конца года дожмем всех!" — пообещал в ответ директор областного Департамента лесного хозяйства Олег Сандаков.

Выступает начальник Департамента лесного хозяйства по УрФО Вячеслав Дробышев.

Впрочем, это еще не самые вопиющие примеры саботажа закона со стороны муниципальных органов власти. Как сообщил руководитель Челябинской региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Воронов, за два месяца к "фронтовикам" поступило порядка 100 жалоб от жителей Челябинска по поводу варварской вырубки деревьев в городской черте.

"Эти леса вырубаются при попустительстве чиновников", — заявил "фронтовик". По его мнению, во многом усугубила ситуацию "дорожная революция" в Челябинске: ради ускоренного строительства новых автотрасс и парковок вырубаются гектары ценнейшего леса. "Нужно ужесточить нормы компенсационных высадок и увеличить компенсационные выплаты за вырубки", — считает он.

Однако есть и обратные примеры — когда муниципалитет хочет получить леса в свое распоряжение, а федеральные органы этого не позволяют. Например, в марте 2017 года мэрии Екатеринбурга пришлось даже подключать областные власти, чтобы те помогли перевести под городское "крыло" 29 тысяч гектаров земель федерального лесного фонда, расположенного в границах столицы Урала.

Контролирует эти земли территориальное управление Росимущества, которое, по мнению сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, плохо леса охраняет, в том числе и от пожаров. В итоге власти мегаполиса вынуждены выделять из горбюджета деньги на спасение лесов, которые ему не принадлежат.

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