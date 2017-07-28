На слушаниях по застройке ювелирного завода.

Жители микрорайона Ботанический согласились с планами компании "Ривьера-Инвест-Екб" построить жилой комплекс на месте промплощадки завода "Ювелиры Урала". Правда, на публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 28 июля представители застройщика и ювелирного завода не явились. Сотрудникам областного Минстроя пришлось отдуваться перед участниками слушаний в гордом одиночестве.

Архитектор ООО "Гестор" Мария Гридасова вкратце ознакомила жильцов с планами застройщика. Как уже сообщало "Уралинформбюро", часть промплощадки "Ювелиров Урала" будет застроена комплексом жилых зданий от 8 до 26 этажей. Предусмотрены также возведение детского сада на 100 мест и 5-этажного паркинга, который сможет вместить до 500 машин. Еще 125 машиномест примет подземная парковка в одном из проектируемых домов.



Один из корпусов, обреченных на снос. Фото: yandex.ru/maps.

Как сообщила Мария Гридасова, строительство будет вестись в 4 этапа. Сначала построят комплекс 14-17 этажных домов, затем возьмутся за 16-ти и 21-этажные. Третьим этапом будет возведена 26-этажная жилая высотка, а в финале строительного цикла — детский сад и паркинг. Точные сроки строительства и эскизы проекта на слушаниях озвучены и представлены не были.



Участников слушаний устроило все... кроме идеи 5-этажного автопаркинга (выделен коричным цветом). Фото: minstroy.midural.ru.

Жители домов, прилегающих к будущей новостройке, в целом благосклонно отнеслись к планам засторйки заводской территории. Но без критики все же не обошлось. Так, участник слушаний Галина Романова предположила, что 26-этажная высотка закроет солнечный свет обитателям 2-х этажей соседних зданий. А житель одного из домов по улице Крестинского Светлана Снегирева предложила понизить этажность помещения паркинга: по ее мнению, пять этажей — это очень много.

Кроме того, большая парковка привлечет к новостройке большой поток машин. "Будет шум, гам, детям будет опасно гулять", — считает она. А настоятель местного храма Воскресения Христова иеромонах Кирилл Корытко опасается, что соседство храма и автосервиса отрицательно скажется на состоянии храмового комплекса.

В итоге представители проектного бюро пообещали, что рассмотрят возможность понижения автопаркинга с пяти этажей до трех — причем с сохранением прежнего объема машиномест.

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