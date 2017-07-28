Свердловская прокуратура проверит стройку ПлаксинаСегодня в 14:50
- Текст
Пропали 206 миллионов.
Органы Госжилнадзора Свердловской области обратились в прокуратуру по факту нарушений, обнаруженных при внеплановой проверке деятельности ЖСК "Уралэнергострйокомплекс" — застройщика скандально известного ЖК "Новый Уктус". Об этом сообщает пресс-центр областного Департамента государственного строительного и жилищного надзора.
По мнению представителей надзорного органа, застройщик "Нового Уктуса" не предоставил информацию о себе в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ. Госжилнадзор выдал ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" предписание исправить это нарушение в срок до 30 июня 2017 года. Однако указанные в предписании документы так и не были представлены, сообщает пресс-служба Госжилнадзора. Таким образом, застройщик совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ.
Более того, в ходе проверки сотрудники Департамента обнаружили пропажу 206 505 753, 10 рублей: нет документального подтверждения, на какие цели израсходованы эти деньги, внесенные ранее пайщиками "Нового Уктуса". "Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, что не позволяет сделать вывод об обоснованности отнесения затрат на строительство жилого дома", — говорится в официальном письме первого заместителя директора Департамента Лилии Карпухиной на имя директора НП "Уралэнергостройкомплекс" Игоря Плаксина. В связи с этим надзорный орган решил направить материалы проверки в прокуратуру.
Тем временем пайщики "Нового Уктуса" собираются на очередной митинг. В беседе с "Уралинформбюро" один из организаторов акции Виктор Иртегов заявил: "Пока мы не видели никаких документов и соглашений, подтверждающих, что дом будет достроен. Сегодня (28 июля — прим. ред) мы идем к Швиндту (Сергей, вице-губернатор Свердловской области - прим.ред), а в это и следующее воскресенье проводим митинги — сначала на площади Обороны, а через неделю на площади Труда. Иначе ситуацию не изменить".
По словам собеседника агентства, на митинге пайщики потребуют скорейшей достройки и сдачи дома. Информацию о том, что вопрос с новым застройщиком объекта (компания "ТЭН" - прим.ред) решился, Иртегов назвал не соответствующей действительности.
Следует добавить, что компания "Уралэнергостройкомплекс" зашла на площадку 5-й очереди ЖК "Новый Уктус" в 2013 году. Работы должны были завершиться в 2016 году. Однако в данный момент 25-этажка возведена лишь на треть.
Пайщики "Уралэнергостройкомплекса" выходят на митинг в Екатеринбурге
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:50
Курганские строители в ходе ремонта трассы затопили урожай
Поля ушли под воду.Сегодня в 15:34
Тайской массажистке в Екатеринбурге грозит "уголовка" за сломанный позвоночник
И жизнь в колонии.Сегодня в 14:55
Екатеринбуржцы "утонули" на улице Белореченской
В горячей воде.Сегодня в 14:50
Свердловская прокуратура проверит стройку Плаксина
Пропали 206 миллионов.Сегодня в 14:34
Первый замглавы Сысерти сел на 3 года за разбазаривание земли
На 17 миллионов.Сегодня в 14:30
Школьники оккупировали радиотехникум в Екатеринбурге
Абитуриентов "слишком" много.Сегодня в 14:16
Свердловский избирком пересчитал рубли кандидатов в губернаторы
У некоторых меньше миллиона.Сегодня в 14:11
В Югре пенсионер нашел довоенные гранаты
Пригодные к бою.Сегодня в 14:09
На Ямале "поплыла" земля
Ученые не могут объяснить - почему.Сегодня в 13:53
Сахар вгоняет мужчин в депрессию
Женщинам хоть бы хны.Сегодня в 13:49
"Ростелеком" заплатит 100 тысяч за падение школьника в колодец
В Екатеринбурге.Сегодня в 13:45
В Первоуральске мотоциклист залетел под фуру
У него - травма позвоночника.Сегодня в 13:44
ЦБ РФ лишил банк "Югра" лицензии
Ранее туда ввели временную администрацию.Сегодня в 13:43
Свердловские власти растянули "Оленьи ручьи"
На 6 000 гектаров.Сегодня в 13:42
Юные магнитогорцы запомнят "Нескучные каникулы"
Надолго.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Свердловская прокуратура проверит стройку Плаксина
- Сегодня в 14:30Школьники оккупировали радиотехникум в Екатеринбурге
- Сегодня в 14:16Свердловский избирком пересчитал рубли кандидатов в губернаторы
- Сегодня в 12:47Куйвашев выгонит членов правительства из кабинетов
- Сегодня в 11:04Строители завода "Ямал СПГ" объявили голодовку
Аналитика
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".