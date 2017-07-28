Пропали 206 миллионов.

Органы Госжилнадзора Свердловской области обратились в прокуратуру по факту нарушений, обнаруженных при внеплановой проверке деятельности ЖСК "Уралэнергострйокомплекс" — застройщика скандально известного ЖК "Новый Уктус". Об этом сообщает пресс-центр областного Департамента государственного строительного и жилищного надзора.

По мнению представителей надзорного органа, застройщик "Нового Уктуса" не предоставил информацию о себе в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ. Госжилнадзор выдал ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" предписание исправить это нарушение в срок до 30 июня 2017 года. Однако указанные в предписании документы так и не были представлены, сообщает пресс-служба Госжилнадзора. Таким образом, застройщик совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ.

Более того, в ходе проверки сотрудники Департамента обнаружили пропажу 206 505 753, 10 рублей: нет документального подтверждения, на какие цели израсходованы эти деньги, внесенные ранее пайщиками "Нового Уктуса". "Не представлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, что не позволяет сделать вывод об обоснованности отнесения затрат на строительство жилого дома", — говорится в официальном письме первого заместителя директора Департамента Лилии Карпухиной на имя директора НП "Уралэнергостройкомплекс" Игоря Плаксина. В связи с этим надзорный орган решил направить материалы проверки в прокуратуру.

Тем временем пайщики "Нового Уктуса" собираются на очередной митинг. В беседе с "Уралинформбюро" один из организаторов акции Виктор Иртегов заявил: "Пока мы не видели никаких документов и соглашений, подтверждающих, что дом будет достроен. Сегодня (28 июля — прим. ред) мы идем к Швиндту (Сергей, вице-губернатор Свердловской области - прим.ред), а в это и следующее воскресенье проводим митинги — сначала на площади Обороны, а через неделю на площади Труда. Иначе ситуацию не изменить".

По словам собеседника агентства, на митинге пайщики потребуют скорейшей достройки и сдачи дома. Информацию о том, что вопрос с новым застройщиком объекта (компания "ТЭН" - прим.ред) решился, Иртегов назвал не соответствующей действительности.

Следует добавить, что компания "Уралэнергостройкомплекс" зашла на площадку 5-й очереди ЖК "Новый Уктус" в 2013 году. Работы должны были завершиться в 2016 году. Однако в данный момент 25-этажка возведена лишь на треть.

Пайщики "Уралэнергостройкомплекса" выходят на митинг в Екатеринбурге