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Пайщики "Уралэнергостройкомплекса" выходят на митинг в ЕкатеринбургеСегодня в 17:17

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Чтобы отстоять ЖК "Новый Уктус".

Пайщики жилого комплекса "Новый Уктус" выйдут на митинг 19 марта 2017 года. Мероприятие пройдет на Площади 1905 года с 13.00 до 14.00, передает "Уралинформбюро".

Компания "Уралэнергостройкомплекс" зашла на площадку 5-ой очереди ЖК "Новый Уктус" в 2013 году. Работы должны были завершиться в 2016 году. Однако в данный момент 25-этажка возведена лишь на треть.

Добиться внимания властей митингами уже пытались пайщики ЖСК "Первый Николаевский". Застройщик жилого комплекса на Готвальда - "Уктусстрой" (входит в НП "Уралэнергостройкомплекс") находится на грани банкротства.

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Пайщики екатеринбургского ЖСК "Первый Николаевский" уповают на митинги

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