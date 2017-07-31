С гигантской школой.

На месте промплощадки завода "Уралпластик"в ближайшие 5 лет вырастет большой микрорайон с многоэтажными домами, детскими садами, школами, ресторанами, стадионом и сетью автопаркингов общей вместимостью 4200 машиномест. Проект планировки и межевания территории размещен на сайте областного Минстроя, сообщает "Уралинформбюро".

Застройку планируется вести в квартале, ограниченном проспектом Космонавтов, переулками Полимерным и Мельковским и улицей Завокзальной. Сегодня там расположены заброшенные цеха "Уралпластика". Основные мощности предприятия уже перенесены в Арамиль.



Схема будущего микрорайона. Оранжевым цветом выделена жилая зона, зеленым — детские сады и школы. Фото:minstroy.midural.ru.

Жилая зона будущего микрорайона разбита на 9 блоков, состоящих из домов высотой от 16 до 25 этажей. Жить там будет свыше 10 000 человек. Один из блоков будет полностью отдан под комплекс многоэтажных паркингов. В центре микрорайона разместится детский сад на 300 мест. Еще одно дошкольное учреждение, вместимостью 250 мест, будет построено в переулке Полимерном, а в соседнем квартале появится школа-гигант, в которой будут учиться 1150 детей. Изменится и улично-дорожная сеть: вместо одного из внутренних проездов появится полноценный дублер проспекта Космонавтов. На южной границе микрорайона планируется в перспективе разместить Северную автостанцию.



Так выглядит зона будущей застройки сегодня. Фото: yandex.ru/maps.

Застраивать Завокзальный район собирается группа компаний "ПИК". Основной "фронт работ" этого застройщика расположен в Москве, однако компания реализует строительные проекты и в других городах России: Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Ярославле и Перми. Более подробно горожане смогут ознакомиться с проектом на публичных слушаниях, которые пройдут 14 августа во Дворце культуры Железнодорожников.

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