В деревнях и селах.

150 предпринимателей в отдаленных территориях Свердловской области лишились основного источника дохода из-за Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Им пришлось прекратить продажу алкогольной продукции и отозвать соответствующую лицензию. При этом торговые точки не закрылись, но их прибыль заметно упала, передает "Уралинформбюро".

ЕГАИС заработала в сельских поселениях с 1 июля 2017 года. Ее внедрение на Среднем Урале 1 августа обсуждали представители регионального министерства АПК, антимонопольной и налоговой служб, защитники прав бизнеса.

"У половины предпринимателей нет реальной возможности работать с интернетом, у остальных предпринимателей нет денег на то, чтобы приобрести все необходимые технические средства для внедрения этой системы", - заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, добавив, что на оснащение необходимой аппаратурой одного рабочего места нужно вложить от 30 000 до 60 000 рублей.

По словам омбудсмена, в деревнях нет магазинов, которые способны продержаться на плаву после отказа от продажи алкоголя. Спиртное в отдаленных территориях – товар востребованный, который обеспечивает владельцам сельмагов основную прибыль. Потому не исключено, что покинув легальный рынок, они начнут приторговывать спиртным из-под полы.

"Мы к ним присмотримся", - коротко отреагировал на замечание руководитель межрегионального УФАС по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.

Сейчас на территории Свердловской области действует 1731 лицензия, по которым работает 5700 точек продажи алкоголя и общепита. К ЕГАИС подключилось 60% предпринимателей. Штрафные санкции к тем, кто не сделал это во время по уважительной причине, применяться не будут. "Если оборудование не установлено, но на него был заранее заключен договор, просто подвели со сроками доставки, вины предпринимателя тут нет", - отметил замначальника контрольного отдела УФНС по региону Виктор Бачурин.

По самым радужным прогнозам налоговиков, стопроцентное подключение объектов розничной торговли спиртным к ЕГАИС может произойти к 1 сентября.

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