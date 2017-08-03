Судьба телебашни пока не решена.

Свердловская область будет владеть 40% акций АО "Ледовая арена". Об этом 3 августа на заседании регионального правительства заявил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов.

По словам руководителя ведомства, остальные 60% будут принадлежать структуре, которую определит УГМК — второй учредитель проекта, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Ранее на заседании областного Закосбрания руководитель МУГИСО называл ту же цифру, но дал понять депутатам, что соотношение доль в пакете еще может поменяться.

Как ранее в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" пояснил председатель комитета ЗакСо по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, все будет зависеть от того, как акционеры будут вкладываться в строительство Ледовой арены.

Следует напомнить, что участок под недостроенной телебашней вместе с самой башней в июле был в качестве взноса отдан областными властями в уставной фонд АО "Ледовая арена" — предприятия, которые на тот момент юридически не существовало. Одним из учредителей этой организации является УГМК-холдинг. Стоимость взноса оценивается в 654,2 миллиона рублей.

На месте башни предполагается построить ледовую арену на 15 000 зрителей. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что телебашня будет снесена. При этом стоимость подготовки площадки — а значит, и сноса башни — заложена в смету первого этапа работ. По мнению экспертов "Уралинформбюро", ликвидация объекта может стоить от 130 до 250 миллионов рублей.

Это дает основания предположить, что расходы на снос, которые с большой долей вероятности возьмут на себя "медники", позволят увеличить долю акций холдинга в уставном капитале АО "Ледовая арена". Впрочем, по словам Зырянова, окончательное решение о сносе либо сохранении телебашни башни пока не принято.



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