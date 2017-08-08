Сокращенных заводчан устроят в его бывшие подразделения.

Собрание акционеров ОАО "Уфалейникель" приняло решение о ликвидации предприятия.

"Назначена ликвидационная комиссия, которую возглавил бывший начальник отдела технического контроля Дмитрий Коробейников. Члены комиссии – главный бухгалтер предприятия Наталья Макарова и начальник отдела экономической безопасности Алексей Катков", - сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь "Уфалейникеля" Ольга Маркина.

Сроки проведения процедуры будут зависеть от того, какой план разработает ликвидационная комиссия, уточнила собеседница агентства.

Работа ОАО "Уфалейникель" была остановлена в апреле 2017 года. Без работы остались более 2000 заводчан. Получить причитающиеся им при сокращении выплаты (свыше 2 миллионов рублей) люди смогли только после вмешательства прокуратуры. Сегодня на заводе, бывшем градообразующим предприятием Верхнего Уфалея, работает порядка 200 человек.

На базе структурных подразделений завода начали работу 2 новых предприятия: "Уфалейтранс" работает в сфере предоставления логистических услуг железнодорожным транспортом; "Курминский кварцит" занимается добычей и дроблением кварцитов.

Ольга Маркина затруднилась назвать точное количество работников новых предприятий, отметив, что специалисты будут набираться по мере увеличения заказа и выпускаемой продукции. "Приоритет отдается бывшим сотрудникам "Уфалейникеля", - уточнила она.

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