Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпусСегодня в 14:32
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И не только его.
Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) потратит 693,7 миллиона рублей на реконструкцию корпуса №15, где в ноябре 2016 года в результате обрушения крыши погибли четверо рабочих. Об этом "Уралинформбюро" сообщила пресс-служба предприятия.
По словам представителей ЗиК, заниматься восстановлением пострадавшего помещения будет ООО "СпецЦемРемонт". Подрядчику предстоит до января 2018 года отстроить здание корпуса и подключить его к инженерным сетям. К настоящему моменту пострадавшие в ходе аварии конструкции демонтированы, ведутся строительные работы, не требующие проектной документации.
Впрочем, корпус № 15 — не единственный на территории завода имени Калинина, который в ближайшие месяцы будет обновлен. На портале госзакупок от имени предприятия размещены также заявки на ремонтно-строительные работы на корпусе №12. Судя по конкурсной документации, эти работы должны быть выполнены до 30 сентября 2017 года. Подрядчиком заказа выступает УСК "Малахит". Стоимость контракта — свыше 16,7 миллиона рублей.
Обрушение крыши в цехе завода имени Калинина произошло 9 ноября 2016 года. В момент ЧП в корпусе находилось 119 человек. 14 рабочих были госпитализированы. По данным следствия, причиной трагедии стал снег, скопившийся на крыше.
По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело сразу по двум статья Уголовного Кодекса РФ: ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц).
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