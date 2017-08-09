За 7 миллионов рублей.

Распорядительная дирекция МУГИСО выставила на продажу особняк в центре Екатеринбурга. Дом крестьянки Меньшиковой на улице Красноармейская, 70, который едва не сгорел в прошлом году, предлагают купить за 7 миллионов рублей.

Аукцион пройдет 12 сентября, подать заявку на его участие можно с 9 августа, сообщили "Уралинформбюро" в распорядительной дирекции министерства по управлению госимуществом Свердловской области. Начальная стоимость здания - 7 263 000 рублей. В сумму включены права временного владения и пользования земельным участком. Предоплата составляет 2 миллиона рублей, или 30% от начальной стоимости.

Двухэтажный каменный особняк был построен в 1880-х годах. После революции здание отдали под коммунальное жилье, а в конце 1990-х – под офисы. В июле 2016 года памятник архитектуры полностью выгорел и был законсервирован. В МУГИСО подчеркивают, что объект культурного наследия нуждается в реконструкции.

Ранее по теме:

Дом Меньшиковой в Екатеринбурге пустят с молотка