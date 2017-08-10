Уральские строители собрали 1,8 миллиарда рублей09 августа в 18:02
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Для возмещения вреда при капремонте.
Строители Свердловской области внесли в компенсационные фонды капремонтов многоквартирных домов порядка 1,8 миллиардов рублей. Об этом 9 августа 2017 года сообщил президент Ассоциации строителей Урала Сергей Лекомцев, передает "Уралинформбюро".
По его словам, с 1 июля 2017 года капремонтами многоквартирников могут заниматься только компании, входящие в систему саморегулируемых строительных организаций (СРО). В Свердловской области на данный момент насчитывается семь СРО, в составе которых числятся 3099 компаний.
При этом каждая СРО должна зарегистрировать в национальном реестре не менее двух специалистов, имеющих высшее профильное образование и стаж работы в стройиндустрии минимум 10 лет. Сегодня в России насчитывается 75 тысяч таких специалистов, в Свердловской области — 3,5 тысячи.
За выполнение договоров по капремонтам каждая СРО будет отвечать перед заказчиками деньгами из двух компенсационных фондов: возмещения вреда и выполнения договорных обязательств. В первом фонде сегодня удалось аккумулировать 800 миллионов рублей, во втором — чуть меньше 1 миллиарда.
Составлен и реестр квалифицированных подрядчиков, имеющих право заниматься капремонтом многоквартирного жилья. По словам Лекомцева, сейчас в нем значится 51 организация, но этот список в ближайшее время может вырасти за счет предприятий малого и среднего бизнеса.
Следует напомнить, что 4 августа Ассоциация строителей Урала подписала с областным Министерством энергетики и ЖКХ соглашение, в котором стороны договорились о принципах предварительного отбора организаций для проведения капремонтов. Как ранее сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, это первое в России соглашение подобного рода.
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