Созданный молодежью.

В Свердловской области будет разработан собственный бренд для товаров, поставляющихся за границу. Параллельно создадут профильный мультиязычный интернет-портал, содержащий реестр экспортеров.

Все это делается в рамках внедрения регионального экспортного стандарта. Пилотным участником проекта Средний Урал стал после подписания соглашения о сотрудничестве врио губернатора Евгением Куйвашевым и главой Российского экспортного центра Петром Фрадковым на полях ИННОПРОМ-2017.

Ответственным за развитие экспорта назначено министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

По словам главы ММВЭС Андрея Соболева, "пилотный" формат участия позволит скорректировать под экспортные особенности Свердловской области стандарт, утвержденный федеральным правительством для всех субъектов страны, а также решить конкретные задачи по продвижению уральской продукции за рубежом.

"В ближайшее время нам совместно с Уральской торгово-промышленной палатой предстоит сформировать мультиязычный интернет-ресурс, который станет важным рабочим инструментом для всех региональных экспортеров и для потенциальных иностранных потребителей нашей продукции и наших услуг. Стандартом также поставлен вопрос о бренде региона и о позиционировании Свердловской области на внешних рынках – это касается не только экспорта, но и повышения инвестиционной привлекательности и развития внутреннего туризма", – сказал он.

Президент УТПП Андрей Беседин назвал этот шаг тактически важным. "Бренд "Сделано на Урале" – это очень здорово. Мы должны подумать, будет ли это бренд региона или конкретный экспортный знак. Свердловская область – регион, зарекомендовавший себя как опорный край страны, поэтому визуальное воплощение бренда – это однозначный плюс и высокая ответственность для его обладателей", – считает он.

Первый вице-губернатор Алексей Орлов считает, что к работе над брендом региона стоит привлечь молодежные и творческие организации. "В наших силах сделать региональный знак престижным: чтобы за ним было качество, высокая ответственность за свою продукцию, которую мы будем предлагать за границы Свердловской области", - резюмировал замглавы региона.