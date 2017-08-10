Градсовет прислушался к ТСН "Вайнера, 13".

Квартал улиц 8 Марта-Малышева-Вайнера-Радищева нуждается в программе комплексного развития территории. К такому неожиданному выводу пришли 10 августа члены градсовета Екатеринбурга в ходе обсуждения проекта гостинично-административного комплекса за Домом контор, разработанного архитектурным бюро "Гордеев-Демидов", передает корреспондент "Уралинформбюро".

Строго говоря, проекта как такового пока еще нет, хотя некоторые эскизы были сделаны архитекторами бюро "Гордеев-Демидов" еще в 2002 году. Как рассказал один из разработчиков концепции Никита Демидов, для нынешней презентации было подготовлено два эскизных варианта, но не для рассмотрения их архитектурных достоинств, а для анализа того, как изменится вся площадка, если здесь начнется высотное строительство.



Территория проектируемого гостиничного комплекса обозначена на схеме синим цветом. Фото: екатеринбург.рф.

Поэтому предполагаемый гостиничный комплекс был представлен на эскизе в виде безликого параллелепипеда. Как уже сообщало "Уралинформбюро", здание предназначено для размещения гостиничных номеров и офисных контор, а подземный ярус будет отдан под 2-этажную парковку на 50 машиномест. Общая площадь комплекса составит 18 000 квадратных метров.



Эскиз гостиничного комплекса, разработанный архитекторами бюро "Гордеев-Демидов" в 2002 году. Фото: екатеринбург.рф.

Впрочем, сами проектировщики не уверены, что на этой территории вообще нужен автопаркинг. По словам заместителя главы администрации Екатеринбурга по капитальному строительству Алексея Белышева, это инициатива заказчика, который приобрел права на этот участок в судебном порядке. Имя последнего на градсовете не называлось, однако в кулуарной беседе источник агентства сообщил, что это компания "Морион-Эрми".

Обсуждение концепции застройки площадки за Домом контор очень быстро переросло в дискуссию о судьбе всего квартала. Ее инициатором стал Михаил Сачев, председатель товарищества собственников недвижимости "Вайнера, 13", расположенного как раз в центре проектируемой территории.

По его словам, жителей дома на Вайнера, 13 тревожит обилие высоток, которые к настоящему моменту практически закрыли квартал по всему периметру. Кроме того, на участке живет и арендует офисные площади порядка 700 собственников, которые уже сегодня испытывают трудности с заездом с основных магистралей района внутрь квартала. А проектируемая высотка, по их мнению, только обострит транспортную проблему.



Михаил Сачев делится тревогами жителей квартала с членами градсовета.

"Надо понять, какой функцией эта планировочная структура может быть наполнена, и как ее объединить с исторической частью квартала, — заявил в ходе дискуссии Алексей Белышев. — Это центр города с высокой пешеходной активностью. Уже высказывались идеи сделать эту зону общественной территорией. А отдельно взятое здание нет смысла обсуждать".

Ситуация осложняется тем, что в квартале расположено немало объектов культурного наследия. По мнению начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрея Молокова, следует для начал определить объемы возможной реконструкции старинных зданий и понять планировочно-архитектурные особенности территории.

В итоге градсовет решил обратиться к администрации Екатеринбурга с предложением включить квартал за Домом контор в программу комплексно-устойчивого развития территории, затем провести городской конкурс концепций, после чего внести коррективы в градостроительный план земельного участка. "Не исключено, что застройщика тоже привлечем к этому конкурсу", — предположил глава градсовета Михаил Вяткин.

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