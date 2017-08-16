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МУГИСО создало разрушителя телебашни15 августа в 12:30

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Под патронатом УГМК.

В Екатеринбурге официально создано АО "Ледовая арена", которое будет заниматься строительством спорткомплекса на площадке недостроенной телебашни. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

В уставном капитале "Ледовой арены" МУГИСО принадлежит 40% акций общей стоимостью 654,2 миллиона рублей. УГМК-Холдинг владеет 60% акций, оцениваемых в 981,3 миллиона рублей.

Стоимость пакета акций МУГИСО совпадает с оценкой телебашни и земельного участка под ней. При этом и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов ранее предположил, что соотношение долей в пакете еще может поменяться. По словам председателя комитета ЗакСо по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимира Никитина, все будет зависеть от того, как акционеры будут вкладываться в строительство.

Стоимость подготовки площадки под ледовую арену, включая анонсируемый снос башни, заложена в смету первого этапа работ. По мнению экспертов "Уралинформбюро", ликвидация объекта может стоить от 130 до 250 миллионов рублей. Предполагается, что все денежные расходы на строительство возьмут на себя "медники". В случае если затраты превысят 1 миллиард рублей, зайдет речь об увеличении доли акций УГМК в уставном капитале "Ледовой арены".

Гендиректором нового общества избрана Екатерина Юрьевна Рыкова. В пресс-службе МУГИСО не владеют информацией об этом человеке. Однако "Уралинформбюро" удалось выяснить, что в 2015 году некая Екатерина Юрьевна Рыкова участвовала в судебном споре между Учалинским горно-обогатительным комбинатом (дочерним предприятием УГМК) и Мингосимуществом Республики Башкортостан в качестве представителя ГОК.

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