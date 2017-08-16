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Тресту семьи Головиных дали 3 годаСегодня в 18:46

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На строительство новой улицы в Екатеринбурге.

Муниципальный тендер на строительство дороги по улице Краснолесья (Тенистой), объявленный в июле 2017 года, выиграл трест "Уралтрансспецстрой", контролируемый семьей Головиных. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Победитель должен будет до июля 2020 года проложить на участке от улицы Рябинина до улицы Суходольской магистраль длиной свыше 1 километра,с двухполосной проезжей частью, трехметровыми тротуарами и велодорожками. Таким образом новая дорога соединит два района комплексной застройки: Академический и Широкую Речку. Предполагается, что по новой улице пойдет общественный транспорт.

Сегодня будущая магистраль выглядит примерно так. Фото: yandex.ru/maps.

Цена контракта составила 351, 9 миллионов рублей. Финансирование будет вестись из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального. Сейчас на территории будущей улицы расположены частный сектор и садоводческие товарищества.

Следует отметить, что ранее "Уралинформбюро" оспаривало в ФАС муниципальные контракты 2017 года по ремонту дорог в Екатеринбурге на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, один из которых в конечном итоге достался компании Головиных. По мнению агентства, муниципальный заказчик изначально пытался сузить круг претендентов на прибыльную работу.

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