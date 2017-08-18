А полпред президента в курсе?

Игорь Ротенберг может получить выгодный кредит на открытие опасного предприятия на Среднем Урале. Фонд развития промышленности одобрил выделение 350 миллионов рублей под 5% годовых "Национальной сурьмяной компании", которую наполовину контролирует сын миллиардера Ротенберга, сообщает "Уралинформбюро".

Общая стоимость проекта возведения производства триоксида сурьмы оценивается в 762 миллиона рублей. Первоначально НСК планировала разместить его в Дегтярске, но после бунта местных жителей нацелилась на Асбест, вызвав бурю протеста и в этом городе Свердловской области.

Горожане создали инициативную группу и подали ходатайство в избирком Асбестовского городского округа с требованием провести городской референдум о целесообразности строительства завода. Обеспокоенность ситуацией недавно высказал и уральский полпред Президента РФ Игорь Холманских, поручивший руководству свердловского Заксобрания внимательно разобраться в происходящем.

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