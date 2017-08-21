В день выборов президента Асбест может "прокатить" Ротенберга Сегодня в 14:41
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С новым заводом.
Инициативная группа жителей Асбеста подала очередную заявку в городскую думу на проведение референдума о строительстве сурьмяного завода. Так активисты отреагировали на одобренный Фондом развития промышленности кредит в 350 миллионов рублей для "Национальной сурьмяной компании". Ее совладельцем называют сына миллиардера Аркадия Ротенберга, который известен дружбой с президентом РФ. Местный парламент рассмотрит заявку 22 августа.
"На думе снова будет поднята тема референдума по строительству химзавода. Местные жители не поддерживают производство сурьмы и ее производных. Вопрос поставлен грамотно, с этим нам помогли представители регионального избиркома и Заксобрания. Так что если местная дума снова даст отказ, мы сможем "отбить" его в суде", - рассказала "Уралинформбюро" депутат Асбестовской думы Наталья Крылова.
По ее словам, ранее дума большинством голосов уже отклоняла предложение активистов. Как пояснила Крылова, против референдума были депутаты, "дети которых не живут в Асбесте".
Она предположила, что на заседании 22 августа заявку могут вновь отклонить. Тогда после 10 сентября, когда пройдут выборы нового состава муниципального парламента, асбестовцы предложат ее на рассмотрение новым депутатам. Подготовка к референдуму займет около 5 месяцев: за это время инициативной группе предстоит регистрация в городском избиркоме и сбор примерно 4 тысяч подписей в свою поддержку. Провести референдум они надеются одновременно с выборами президента РФ.
"Чтобы всенародное голосование считалось состоявшимся, нужна явка в 50%. Потому мы хотим совместить это с днем выборов главы государства, чтобы народ на референдум точно пришел", - пояснила Наталья Крылова.
Стоит отметить, что проект производства триоксида сурьмы встретил в Асбесте волну недовольства. По словам активистов, деятельность завода негативно скажется на экологии и здоровье местных жителей. Участок земли, на котором должен появиться объект Ротенберга, находится слишком близко от коллективных садов и поселков городского округа.
Внимание на происходящее в Асбесте обратил уральский полпред Президента РФ Игорь Холманских, поручив руководству свердловского Заксобрания разобраться в ситуации.
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