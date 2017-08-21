В Екатеринбурге вспыхнула новая голодовка пайщиковСегодня в 18:09
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Теперь "Новый Уктус".
Обманутые пайщики пятой очереди ЖК "Новый Уктус" решили последовать примеру своих товарищей по несчастью из ЖК "Кольцовский": они объявили бессрочную голодовку. Корреспондент "Уралинформбюро" встретился с участниками акции, чтобы узнать об их требованиях и планах.
Как сообщила агентству пайщица "Нового Уктуса" Любовь Пятеркина, решение о голодовке было принято 20 августа 2017 года во время митинга обманутых пайщиков и дольщиков Свердловской области на площади Труда. Число участников непостоянно: на ночь остается три человека, однако днем к ним присоединяются еще несколько активистов.
Участницы голодовки Марина Румянцева, Екатерина Подшивалова и Любовь Пятеркина.
"Наш дом на Самолетной, 31 строится с 2013 года, — сообщила Людмила Пятеркина. — В 2015 году мы должны были заехать, но на данный момент выстроено всего 14 этажей. На наши требования завершить стройку Волков и Швиндт (глава областного Минстроя и вице-премьер областного правительства — прим. ред.) только руками разводят. Мы неоднократно обращались с жалобами в прокуратуру, но правоохранительные органы пока не находят состава преступления в действиях Плаксина (директор НП "Уралэнергостройкомплекс", на счету которого несколько громких недостроев в Екатеринбурге — прим. ред)".
Участники голодовки решили обойтись без плакатов. Они ждут оперативного и добросовестного расследования действий застройщика, вмешательства властей и немедленного возобновления строительства на объекте.
В отличие от ЖК "Кольцовский", где новый инвестор стройки уже определен, за "Новый Уктус" никто пока не взялся официально. По словам участника голодовки Дмитрия, Плаксин организовал пайщикам встречу с руководством ГК "ТЭН" и уверял, что эта компания будет достраивать "Новый Уктус", а в роли инвестора выступит "Промсвязьбанк". "Но там тоже пока одни обещания", — горько иронизирует собеседник агентства.
Следует добавить, что в конце июля 2017 года действиями застройщика "Нового Уктуса" заинтересовался областной Департамент государственного строительного и жилищного надзора. По данным представителей надзорного органа, "Уралэнергостройкомплекс" до сих пор не предоставил информацию о себе в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ. Таким образом, застройщик совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ.
Более того, в ходе проверки сотрудники Департамента обнаружили пропажу 206,5 миллиона рублей: нет документального подтверждения, на какие цели израсходованы эти деньги, внесенные ранее пайщиками "Нового Уктуса". В связи с этим надзорный орган решил направить материалы проверки в прокуратуру.
Тем временем в правительстве Свердловской области состоялось заседание межведомственной координационной комиссии, созданной по поручению главы региона Евгения Куйвашева для оперативного мониторинга ситуации с проблемными долевыми объектами. Как сообщает областной Департамент информационной политики, с Группой компаний "ТЭН" проведены переговоры о завершении строительства 25-этажного дома по улице Самолетной.
Для завершения строительства требуется около 450 миллионов рублей. Ожидается, что работы на объекте "ТЭН" возобновит до октября 2017 года.
"По "Новому Уктусу" найдены все возможности, чтобы люди могли получить жильё. Здесь изыскиваются огромные средства, предоставляются земельные участки. Объект будет сдан уже в следующем году",— сообщила по итогам обсуждения уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзялкова.
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