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Дворец "Уральских пельменей" отремонтируют за 17 миллионов.Сегодня в 09:03

Без конкуренции.

В Екатеринбурге стартовал ремонт Дворца молодежи. Там будут обновлены фасад, козырек главного входа и здание касс. Подрядчик уже определен: им стал единственный участник аукциона, компания "Гласс-Строй", сообщает "Уралинформбюро".

Аукцион, размещенный в конце июля на портале госзакупок, в итоге признан несостоявшимся: заявилась только одна компания. Теперь ей предстоит освоить 17,7 миллионов рублей, большая часть которых пойдет на обновление фасада Дворца молодежи. Он будет заново отштукатурен, перекрашен и дополнен витражом. Работы на объекте должны быть завершены к 1 ноября 2017 года.

Следует отметь, что ремонт Дворца молодежи (концертной базы "Уральских пельменей") является частью масштабных работ по подготовке Екатеринбурга к проведению Чемпионата мира по футболу-2018.

В ходе работ планируется покрыть площадку перед Дворцом гранитными плитами, возвести новые лестницы и пандусы для инвалидов, разбить газоны с архитектурной подсветкой, обустроить малые архитектурные формы. Площадь со стороны южного фасада расширят, чтобы на ней можно было проводить массовые мероприятия.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Не отдаим Дворе Молодёжи в пользование стрёмным пельменям!!!!!!!!!!! Сегодня в 10:41

КАК НЕ СТЫДНО называть Дворец Молодёжи дворцом этих стрёмных, тупых и скандальных пельменей???? Этот Дворец Молодёжи строился во времена СССР, именно для молодёжи в первую очередь, там было множество спортивных секций и творческих коллективов, где могли заниматься все, кто хотел. А сейчас почему-то всё это отдано в пользование мерзких пельменей. Что за произвол творится в нашем городе?????????????

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