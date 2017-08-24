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ВСМ Екатеринбург-Челябинск начнут строить в 2021 годуСегодня в 12:13

Вместе с китайцами.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая соединит столицы Екатеринбург и Челябинск, начнут строить в 2021 году. Она станет частью масштабного проекта коридора "Евразия", который пройдет от немецкого Берлина до Урумчи в КНР через Польшу, Белоруссию, Россию и Казахстан, сообщает "Уралинформбюро". 24 августа Минтранс обсудит его предварительное технико-экономическое обоснование.

Стоит отметить, что в 2016 году строительство ВСМ Челябинск-Екатеринбург оценили примерно в 165 миллиардов рублей. Летом 2017 года о готовности помочь с возведением этого участка, в том числе и финансово, заявили китайцы.

На ЭКСПО-2017 в Харбине было подписано соглашение о сотрудничестве между корпорацией China Railway Group Limited (CREC) и хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль", в которое входят Челябинская и Свердловская области.

Предполагается, что первые поезда по участку Екатеринбург-Челябинск пойдут уже к 2023 году.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Игорь Сегодня в 15:38

Все подобные магистрали и дороги следует рассматривать как улучшение инфраструктуры. А как её можно улучшить, если её попросту нет?! Очередной денежный мешок?

Если учесть как выросла цена метро в Екатеринбурге за 3 года, можно предположить сколько захотят с ВСМ.

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