Вместе с китайцами.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая соединит столицы Екатеринбург и Челябинск, начнут строить в 2021 году. Она станет частью масштабного проекта коридора "Евразия", который пройдет от немецкого Берлина до Урумчи в КНР через Польшу, Белоруссию, Россию и Казахстан, сообщает "Уралинформбюро". 24 августа Минтранс обсудит его предварительное технико-экономическое обоснование.

Стоит отметить, что в 2016 году строительство ВСМ Челябинск-Екатеринбург оценили примерно в 165 миллиардов рублей. Летом 2017 года о готовности помочь с возведением этого участка, в том числе и финансово, заявили китайцы.

На ЭКСПО-2017 в Харбине было подписано соглашение о сотрудничестве между корпорацией China Railway Group Limited (CREC) и хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль", в которое входят Челябинская и Свердловская области.

Предполагается, что первые поезда по участку Екатеринбург-Челябинск пойдут уже к 2023 году.

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