Голодовка екатеринбургских пайщиков закончилась "Викторией"Сегодня в 09:40
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Строители придут сегодня?
Голодовка пайщиков ЖК "Кольцовский", длившаяся 17 дней, благополучно завершена. Об этом "Уралинформбюро" сообщили участники акции.
"Прокуратура взяла это дело под свой контроль, а Шварц (директор компании "Виктория Инвест" Борис Шварц – прим. ред.) дал личную гарантию, что 28 августа строители зайдут на площадку", — пояснили пайщики в беседе с корреспондентом агентства.
Тем временем пресс-служба Свердловской областной прокуратуры сообщила, что глава ведомства Сергей Охлопков направил письмо в адрес врио главы региона Евгения Куйвашева с предложением взять ситуацию под личный контроль.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", завершением одного из самых скандальных долгостроев Екатеринбурга будет заниматься компания "Виктория Инвест", а инвестором станет компания "PRINZIP". Это стало известно 25 августа в ходе визита к голодающим пайщикам областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой, главы облминстроя Михаила Волкова и представителей надзорного ведомства. Во время беседы с участниками акции чиновники пообещали, что работы на объекте возобновятся 28 августа, а дом будет сдан в строй в январе 2018 года.
Возведение ЖК "Кольцовский" стартовало в 2013 году. Проектной документацией в доме предусмотрено строительство 152 квартир. В 2015 году работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия финансирования. С того момента в "Кольцовском" сменилось три застройщика, а в 2017 году областная прокуратура возбудила уголовное дело против ЖСК "Авиатор" — заказчика стройки. По версии следствия, кооператив присвоил порядка 1 миллиона рублей, собранных с пайщиков.
10 августа вложившиеся в возведение ЖК начали голодовку. Основным требованием участников акции было незамедлительное возобновление строительства жилого дома по адресу Бахчиванджи, 15.
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