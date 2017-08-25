ЖК "Кольцовский" достроит "Виктория"Сегодня в 17:40
- Текст
На деньги "PRINZIP".
Компания "Ривьера Инвест Екб" не будет достраивать ЖК "Кольцовский". Вместо нее в проект внезапно вернулся старый застройщик - "Виктория-Инвест", а инвестором стройки станет компания "PRINZIP", сообщили "Уралинформбюро" в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
25 августа областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова, глава Минстроя Михаил Волков и представители прокуратуры посетили стройплощадку "Кольцовского" на улице Бахчиванджи, где уже 16-й день продолжается голодовка пайщиков.
В ходе беседы с участниками акции чиновники пообещали, что работы на объекте возобновятся 28 августа, а дом будет сдан в строй в январе 2018 года. "Это стопроцентно верная информация, ее огласили на диктофоны и камеры журналистов министр строительства и инвестор", — заверили корреспондента "Уралинформбюро" сотрудники аппарата Мерзляковой.
Ранее сообщалось, что достраивать ЖК "Кольцовский" собирается компания "Ривьера Инвест Екб". Однако в последний момент произошла внезапная рокировка: было решено заменить "Ривьеру" на "Викторию-Инвест", которая в 2016 году уже бралась за завершение стройки на Бахчиванджи, начатой АН "Базис", но вскоре вышла из проекта.
Пайщики "Кольцовского" не удивились возвращению "старого-нового" застройщика. "На стройплощадке до сих пор сидит охрана "Виктории", они никуда с объекта не уходили", — сообщили участники акции в беседе с корреспондентом агентства.
Инвестором достройки "Кольцовского" стала компания "PRINZIP", чтобы исключить лишние процедуры передачи документов от одного застройщика к другому и не тратить время на повторную госэкспертизу.
Представители "PRINZIP", куда "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, не подтвердили, но и не опровергли эту новость. По словам сотрудников пресс-службы компании, в данный момент "PRINZIP" взял на себя технический и юридический аудит стройплощадки. Насчет роли инвестора они пока предпочли тактично умолчать.
Тем не менее пайщики отказываются прекращать голодовку. Их требование прежнее: строители должны зайти на площадку, и только тогда акция прекратится. При этом состояние голодающих продолжает ухудшаться. Но "скорую" на стройплощадку они не вызывают, поскольку в их команде есть свои врачи. Если новый инвестор и глава Минстроя сдержат свое слово, уже в понедельник акция может быть прекращена.
Ранее по теме
Долгострой "Кольцовский" оживет осенью
Голодающих пайщиков Екатеринбурга "накормили" новым инвестором
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:40
ЖК "Кольцовский" достроит "Виктория"
На деньги "PRINZIP".Сегодня в 17:33
Инспекторы ГИБДД не видят дорожников-нелегалов на трассе Ревда-Краснояр
Вниманию прокуратуры!Сегодня в 17:32
В Югре бензовоз задавил дорожного рабочего
На трассе.Сегодня в 17:11
Екатеринбуржцы узнают свой ВИЧ-статус на вокзале
Не отходя от кассы.Сегодня в 17:08
В центре Екатеринбурга открылось новое отделение ЕРЦ
Работающее до 19.00.Сегодня в 17:08
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:05
В центре Екатеринбурга охранник вуза спас тонущего мальчика
В городском пруду.Сегодня в 17:03
Металлурги ЕВРАЗа получили государственные награды
Из рук Евгения Куйвашева.Сегодня в 16:53
Свердловские полицейские взяли золото на Всемирных играх в США
По двум дисциплинам.Сегодня в 16:47
На Южном Урале столкнулись четыре ВАЗа
Один погибший, четверо пострадавших.Сегодня в 16:44
Уральскую столицу завалили тысячами тонн цветов
За 8 месяцев.Сегодня в 16:38
Бабушка российской эстрады получит материнский капитал
И прибавку к пенсии.Сегодня в 16:34
"Ювелиры" Язевы сдали площадку "Ривьере"
С общественным одобрением.Сегодня в 16:14
Ударивший журналиста НТВ москвич полгода будет махать метлой
А ведь не десантник!Сегодня в 16:11
24 августа стало самым жарким днем лета в Екатеринбурге
Воздух прогрелся до 32 градусов.
Главные новости
- Сегодня в 17:33Инспекторы ГИБДД не видят дорожников-нелегалов на трассе Ревда-Краснояр
- Сегодня в 16:1124 августа стало самым жарким днем лета в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:41В Верхней Пышме АО "Уралэлектромедь" попало под прицел Росприроднадзора
- Сегодня в 15:25Охранники генконсульства США в Екатеринбурге попали под российские санкции
- Сегодня в 11:35"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
Аналитика
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?
Почему Куйвашев сказал "нет"
Но не отказал девушке Юлии.
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.