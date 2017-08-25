На деньги "PRINZIP".

Компания "Ривьера Инвест Екб" не будет достраивать ЖК "Кольцовский". Вместо нее в проект внезапно вернулся старый застройщик - "Виктория-Инвест", а инвестором стройки станет компания "PRINZIP", сообщили "Уралинформбюро" в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

25 августа областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова, глава Минстроя Михаил Волков и представители прокуратуры посетили стройплощадку "Кольцовского" на улице Бахчиванджи, где уже 16-й день продолжается голодовка пайщиков.

В ходе беседы с участниками акции чиновники пообещали, что работы на объекте возобновятся 28 августа, а дом будет сдан в строй в январе 2018 года. "Это стопроцентно верная информация, ее огласили на диктофоны и камеры журналистов министр строительства и инвестор", — заверили корреспондента "Уралинформбюро" сотрудники аппарата Мерзляковой.

Ранее сообщалось, что достраивать ЖК "Кольцовский" собирается компания "Ривьера Инвест Екб". Однако в последний момент произошла внезапная рокировка: было решено заменить "Ривьеру" на "Викторию-Инвест", которая в 2016 году уже бралась за завершение стройки на Бахчиванджи, начатой АН "Базис", но вскоре вышла из проекта.

Пайщики "Кольцовского" не удивились возвращению "старого-нового" застройщика. "На стройплощадке до сих пор сидит охрана "Виктории", они никуда с объекта не уходили", — сообщили участники акции в беседе с корреспондентом агентства.

Инвестором достройки "Кольцовского" стала компания "PRINZIP", чтобы исключить лишние процедуры передачи документов от одного застройщика к другому и не тратить время на повторную госэкспертизу.

Представители "PRINZIP", куда "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, не подтвердили, но и не опровергли эту новость. По словам сотрудников пресс-службы компании, в данный момент "PRINZIP" взял на себя технический и юридический аудит стройплощадки. Насчет роли инвестора они пока предпочли тактично умолчать.

Тем не менее пайщики отказываются прекращать голодовку. Их требование прежнее: строители должны зайти на площадку, и только тогда акция прекратится. При этом состояние голодающих продолжает ухудшаться. Но "скорую" на стройплощадку они не вызывают, поскольку в их команде есть свои врачи. Если новый инвестор и глава Минстроя сдержат свое слово, уже в понедельник акция может быть прекращена.

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