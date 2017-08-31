Будут снесены 17 объектов.

Мэрия Екатеринбурга собирается изъять для муниципальных нужд 15 земельных участков и 17 объектов недвижимости по улицам Рябиновой, Березовой, Шефской и проспекту Космонавтов. Там будет построена трамвайная ветка "Екатеринбург-Верхняя Пышма", сообщает "Уралинформбюро".

Постановление сити-менеджера Александра Якоба об изъятии этих участков опубликовано 29 августа на сайте горадминистрации. Судя по данным кадастровой карты и Яндекс-карты, в "зону отчуждения" попадают как частные жилые дома, так и коммерческие, и даже религиозные объекты. Так, по адресу ул. Березовая, 30 находится салон автосервиса, а по проспекту Космонавтов, 108 - цветочный магазин.

Два участка на улице Шефской, попадающих под изъятие, сегодня занимают автозаправочная станция и наземная парковка. А на Космонавтов, 184 расположен православный храм Рождества Иоанна Предтечи. Однако изъяты будут далеко не все объекты, стоящие на этих участках. К примеру, частные дома на улице Рябиновой и паркинг на Шефской в перечне на изъятие не значатся.

С правообладателями участков муниципалитет намерен заключить соответствующие соглашения, а если откажутся, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии. Контроль за сносом этих объектов и последующим снятием с государственного кадастрового учета возложен на городской комитет по строительству.

Следует добавить, что ранее администрация Екатеринбурга уже ставила вопрос об отчуждении земель для строительства трамвайной линии "Екатеринбург-Верхняя Пышма".Так, в июне 2017 года под этот проект попал крупный кусок промзоны и частного сектора в границах улицы Чуцкаева и проспекта Космонавтов. Среди строений, определенных к сносу "ради трамвая" — здание мечети "Рахман", закрытой несколько лет назад. Владевшая помещением община "Рахман" была в феврале 2015 года выселена оттуда по решению суда.

Трамвайную линию между Верхней Пышмой и Екатеринбургом планируется построить к 2019 году. Проект уже прошел государственную экспертизу. Ранее на одном из семинаров международной выставки ИННОПРОМ-2017 вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков назвал строительство трамвайной линии "Екатеринбург-Верхняя Пышма" одним из инструментов создания агломерации "Большой Екатеринбург".

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