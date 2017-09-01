Козицын не оставил екатеринбургской телебашне шансовСегодня в 11:47
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На существование.
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын пообещал снести недостроенную телебашню еще до Чемпионата мира по футболу-2018.
Отвечая на вопрос о судьбе объекта в центре Екатеринбурга, "медный король" презрительно назвал его "бетонной трубой", сообщает "Уралинформбюро". "Там нет телебашни: стоит 200-метровое странное бетонное сооружение. Трубу будем сносить, а не взрывать. Мы будем ее понемногу убирать, и до начала Чемпионата мира по футболу постараемся убрать", - заявил он на пресс-конференции.
По словам главы УГМК, концепция строительства Ледовой арены на месте башни будет готова до конца 2017 года, а в следующем году начнется ее проектирование. Как сообщил "Уралинформбюро" информированный источник, сносом телебашни может заняться группа строительных компаний "Реформа", которая уже имеет опыт подобных работ.
Однако в самой компании, куда корреспондент агентства обратился за подтверждением этой новости, от комментариев отказались, посоветовав направить официальный запрос.
Следует напомнить, что идею сноса телебашни озвучил в июле 2017 года врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Незадолго до этого депутаты областного Заксобрания одобрили передачу телебашни и земельного участка под ней в качестве взноса в уставной капитал АО "Ледовая арена" для строительства на этом участке спортивного сооружения на 15 тысяч зрителей.
Предварительная стоимость строительства Ледовой арены — около 1,5 миллиарда рублей, финансирование возьмет на себя УГМК-Холдинг. При этом, по оценкам экспертов "Уралинформбюро", снос телебашни может обойтись в сумму от 130 до 250 миллионов рублей. Это может увеличить долю акций холдинга в уставном капитале АО "Ледовая арена", которая на данный момент составляет 60%. Остальные 40% акций контролирует МУГИСО.
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