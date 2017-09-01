Екатеринбургскую башню порежут алмазом за 200 миллионовСегодня в 15:56
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Переговоры уже начались.
Екатеринбургскую недостроенную телебашню, скорее всего, будут демонтировать с помощью метода "алмазной резки". Такое предположение сделали в беседе с "Уралинформбюро" сотрудники Группы Строительных Компаний "Реформа".
Как ранее сообщало агентство, 1 сентября генеральный директор УГМК Андрей Козицын пообещал снести недостроенную телебашню еще до чемпионата мира по футболу-2018. На ее месте будет построена Ледовая арена — спортивный комплекс на 15 тысяч мест.
По мнению ряда информированных источников, ГСК "Реформа" могут поручить демонтаж телебашни высотой 219 метров. Это предприятие — одно из немногих в России, имеющее опыт работ подобного рода.
Первоначально в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" представители компании отказались комментировать эту информацию. Однако после громкого заявления Козицына о грядущем сносе самого знаменитого долгостроя Екатеринбурга с агентством связался один из топ-менеджеров компании.
"Будет снос или не будет, решаем не мы, — заявил начальник производственно-технического отдела ГСК "Реформа" Владимир Никулин. — Но мы участвуем в коммерческих переговорах с УГМК по этому вопросу".
Он пояснил, что в строительном деле существуют технологии демонтажа крупных высотных объектов, при которых отпадает необходимость взрывать их. В частности, это так называемая "алмазная резка" - конструкция режется на блоки сверху донизу, и каждый блок аккуратно транспортируется вниз.
"Объекты высотой 200 и более метров мы пока не разбирали, но у компании есть опыт демонтажа 150-метровых труб и 100-метровых градирен куда большего диаметра, чем Екатеринбургская телебашня", — заверил Никулин.
По словам собеседника "Уралинформбюро", проект демонтажа башни пока не готов. Его разработкой займется победитель конкурса, который будет организован в ближайшее время. От того, какая технология сноса будет в итоге выбрана, зависит и стоимость работ. "При алмазной резке это выйдет примерно в 200 миллионов рублей", — заявил Владимир Никулин.
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