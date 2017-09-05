По новому участку ЕКАД.

На Екатеринбургской кольцевой автодороге сдан в эксплуатацию новый участок проезжей части - 11 километров между Полевским трактом и подъездом к поселку Медный, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В церемонии открытия 2 сентября приняли участие врио губернатора региона Евгений Куйвашев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, глава Ространснадзора Виктор Басаргин и министр транспорта России Максим Соколов. Право первыми проехать по новому отрезку автодороги было доверено 200 велосипедистам. Возглавили необычную велогонку Соколов, Куйвашев и Якоб.

Из федерального бюджета на строительство участка было направлено 3,4 миллиарда рублей - почти 80% от общей стоимости проекта. Еще 1 миллиард рублей выделили из областной казны.

В 2018 году планируется начать возведение третьего южного полукольца в 14,4 километра, которое замкнет ЕКАД. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Минтранс РФ выделит на это в 2018-2020 годах свыше 8,5 миллиарда рублей. Соответствующее решение в июле в ходе посещения выставки ИННОПРОМ принял президент РФ Владимир Путин.

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