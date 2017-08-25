Чтобы сдать в 2020 году.

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу достроят к 2020 году. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая 24 августа в прямом эфире на "Эхо Москвы-Екатеринбург".

"Кольцо (ЕКАД - прим.ред.) замкнем к 2020 году и сразу начнем строить по северному обходу еще два ряда, то есть расширять", — сообщил глава региона.

Говоря о перспективах развития кольцевой магистрали, Е.Куйвашев пообещал уже 5 сентября ввести в эксплуатацию второй этап ЕКАД на участке между Московским и Полевским трактами. После этого сразу же приступят к реализации третьего этапа: между Полевским и Челябинским трактами.

Следует добавить, что корректировка планов дорожного строительства совпала в решением Минтранса РФ о выделении 8,5 миллиарда рублей на завершение ЕКАД. В 2016 году федеральные власти профинансировали строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 1,7 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

Путин выдаст Куйвашеву 8,5 миллиардов на ЕКАД