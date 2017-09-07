Свердловский омбудсмен Мерзлякова причалила в "Бухте Квинс"Сегодня в 17:02
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Вместе с десантом пайщиков.
Пайщики скандального долгостроя "Бухта Квинс" вместе с областным омбудсменом Татьяной Мерзляковой 7 сентября приехали на стройплощадку, чтобы ознакомиться с ходом строительства и оценить качество своих будущих квартир, сообщает "Уралинформбюро".
По словам сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, встреча прошла конструктивно. "Строители пошли навстречу желанию новоселов, дали посмотреть буквально все уголки, комнаты, подвалы, — сообщили в пресс-службе областного омбудсмена. — Потом задали директору стройки интересующие их вопросы по срокам строительства и видам работ. Более всего вопросов было по канализации, утеплению мансард и состоянию перекрытий. В данный момент решается вопрос о беспрепятственном допуске пайщиков на объект".
Сами же пайщики настроены не столь оптимистично. По словам председателя ПЖСК "Бухта Квинс" Зили Булатовой, они обнаружили много "проблемных мест". "Большой вопрос с коммуникациями, он до сих пор не решен, — посетовала Булатова. — Мерзлякова пообещала нам, что обустройство канализации возьмет на себя "Водоканал", и это не самый плохой вариант".
По словам собеседницы агентства, сказать что-либо определенное по качеству работ пока не представляется возможным. "Объем работы там предстоит еще очень большой. Например, не сделаны перекрытия. Но ругаться уже надоело. Надеемся, что в будущем когда-нибудь мы все же заселимся туда. Но что это произойдет в октябре — маловероятно".
Следует добавить, что в августе стройку посетил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Тогда застройщик Михаил Шилиманов и собственник участка, бард Александр Новиков пообещали главе Минстроя, что "Бухта Квинс" будет достроена в сентябре-октябре 2017 года.
Тем не менее Следственное управление СК РФ по Свердловской области в августе предъявило обвинения в мошенничестве сразу трем лицам, так или иначе связанным со строительством "Бухты": сначала Михаилу Шилиманову и Ларисе Ассоновой, а затем и самому Новикову. В данный момент потерпевшими по делу проходит около 60 человек.
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Скажите пожалуйста, долго ли область будет платить за этих мошенников????? "обустройство канализации возьмет на себя "Водоканал"" это как понимать???? Хороший бизнес, срубить бабла, а потом сосед из бюджета всё доделает!!!!ответить
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