На показ.

Коттеджный посёлок "Бухта Квинс" будет достроен и сдан в сентябре-октябре 2017 года. Такой прогноз сделал глава областного Минстроя Михаил Волков, побывавший 18 августа на стройплощадке скандального долгостроя.

Он решил лично изучить ситуацию, ставшую предметом голодовок и уголовных дел, и доложить об увиденном на заседании межведомственной группы, где будет рассмотрен ход реализации "дорожной карты" проблемных объектов Свердловской области и перспективы завершения строительства, сообщает корреспондент "Уралинформбюро"

"Ранее мы наблюдали за процессом только по фотоотчетам, а на саму стройку зайти не могли, потому что это не наш функционал", — признался Волков. После чего попросил застройщика "Бухты Квинс" Михаила Шилиманова назвать точные сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Шансонье Новиков водит министра Волкова по владеньям своим.

"До конца сентября все будет закончено", —пообещал министру обвиняемый в мошенничестве Шилиманов. По его словам, основные строительные работы были завершены еще месяц назад, но к этому времени изменились некоторые нормативы, появились новые требования по энергосбережению. Поэтому строителям пришлось частично менять уже смонтированные системы отопления и электроснабжения.

Шилиманов заверил, что вопрос с канализацией также решен. Поскольку в поселке Изоплит, рядом с котором строится "Бухта Квинс", нет централизованного коллектора, принято решение о строительстве локальных очистных сооружений в километре от жилой зоны. Но возводить их начнут не раньше следующего года. Первая очередь коллектора будет работать на основе уже существующих здесь сетей, оставшихся от совхоза "Цветы Урала".

Внешне дом смотрится вполне законченным...

После чего состоялся осмотр двух домов, находящихся, по словам застройщика, в финальной степени готовности. Внешняя отделка завершена, однако сами квартиры если и готовы, то вчерне: проведена электропроводка, стены отштукатурены, однако полов до сих пор нет, а лестница в подъезде стоит без перил,и ходить по ней небезопасно. Тем не менее министр остался доволен увиденным.

... однако по внутренней отделке еще предстоит море работы.

"Работы близятся к завершению, — сообщил Волков сопровождавшим его журналистам. — Застройщик с задачами справляется, и, думаю, что к концу сентября-началу октября мы получим завершенный строительный объект. Но чтобы ввести его в эксплуатацию, нужно будет получить все согласования от энергоснабжающих организаций, а от администрации города — согласование по благоустройству и отведению".

Озвучено также за чей счет будут достраиваться эти дома. Как сообщил в ходе короткого брифинга собственник земельного участка шансонье Александр Новиков, это будут его личные 72 миллиона рублей. "Пайщики через полтора месяца получат свои квартиры, если не будет препятствий, которые от вас и от меня не зависят", — загадочно добавил он.

А вот судьба остальных домов посёлка пока не определена. "По третьему дома удалось привлечь то ли четырех, то ли шестерых пайщиков. Они собрали 10 миллионов рублей, а дом стоит 100 миллионов", — посетовал Новиков. В том, что набор пайщиков идет туго, шансонье обвинил председателя ПЖСК "Бухта Квинс", которую, впрочем, за все время министерского визита так и не назвал по имени.

При этом Новиков не скупился на хлесткие эпитеты в адрес организаторов митингов пайщиков, среди которых термин "провокаторы" был самым мягким. Прошелся он и по уголовному делу, фигурантами которого на днях стали он с Михаил Шилиманов и руководитель проекта "Бухта Квинс" Лариса Ассонова.

Александр Новиков считает уголовное дело попыткой сорвать сдачу объекта в срок.

"Следственный комитет делает все, чтобы объект не был передан пайщикам, — заявил он. — Уголовное дело отвратительное, за гранью абсурда. Оно будет закрыто, это я говорю, как Бог свят!".

Следует отметить, что далеко не все желающие смогли в этот день посетить стройку. Так, председателя ПЖСК "Бухта Квинс" Зилю Булатова охранники в периметр не пустили. Она давала свои комментарии журналистам за воротами поселка. Булатова сомневается, что дома будут достроены в озвученный застройщиком срок.

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