И отказали в статусе памятника.

Знаменитому банному комплексу на Куйбышева, 42 окончательно отказано в статусе памятника истории и архитектуры. Об этом сообщил "Уралинформбюро" известный градозащитник, председатель правления общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин.

"Мы считаем, и прописали свою позицию в заявлении (в Управление по охране и использованию ОКН Свердловской области – прим. ред), что оснований для включения этого здания в реестр памятников предостаточно, — заявил Букин в беседе с корреспондентом агентства. — Там имеются все смысловые слои. Во-первых, это здание постройки 20-х годов, которых в Екатеринбурге осталось мало. Во-вторых, бани построил известный архитектор Вениамин Соколов, создатель стадиона "Динамо". В-третьих, объект имеет историческую ценность, потому что являл из себя новый подход к созданию социально-медицинской среды".

По словам Букина, на решение чиновников из Управления по охране и использованию ОКН повлияли заключения по объекту, сделанные специалистами областных отделений Всероссийского общества охраны памятников истории (ВООПИК) и культуры и НПЦ по охране и использования памятников истории и архитектуры. "Я сомневаюсь, что эти заключения опирались на какие-либо серьезные исследования", — считает руководитель "Уральского хронотопа".

Приказ Управления по охране и использованию ОКН, размещенный на странице Олега Букина в Facebook, никак не объясняет отказ включить бани в реестр памятников. В пресс-службе ведомства, куда "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, пояснили, что, по мнению экспертов ВООПИК, объект не имеет архитектурной и исторической ценности, так как выполнен по типовому проекту, не обладает запоминающимся обликом и не отвечает современным функциональным и санитарным требованиям.

Следует напомнить, что в марте 2017 года мэрия Екатеринбурга продала здание на Куйбышева, 42 в собственность ООО "Уральские бани". Учредителями этой компании являются ООО "Колор" и муниципальное предприятие "Бодрость".

Тогда же стало известно, что здание ожидает реконструкция, после которой оно станет филиалом легендарных "Сандунов" — московской сети бань, имеющей отделения во многих городах России. Договор франшизы между "Уральскими банями" и "Сандуновскими банями" был заключен в 2016 году. При этом внешний облик здания будет полностью изменен, заверяет Олег Букин.

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