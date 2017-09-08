Но жильем они не станут.

Минстрой России готовит законопроект, облегчающий прописку граждан в апартаментах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Соответствующее заявление сделал на днях министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. При этом особый статус апартаментов предполагается сохранить: юридически они не будут приравнены к жилью.

По словам Меня, сегодня проблема неопределенности статуса апартаментов больше актуальна для московского региона. "По всей стране мы вводим 550 тысяч квадратных метров апартаментов, из них в Москве — около 500 тысяч. В любом случае это не больше 1% от общегодового ввода индустриального жилья", — подчеркнул министр.

Апартаменты представляют из себя разновидность гостиных номеров, рассчитанных на длительное проживание. Квадратный метр в апартаментах на 10-20% дешевле, чем в обычном жилье. При этом стоимость коммунальных платежей и ставка налога на недвижимость для апартаментов выше, чем в домах, где разрешена прописка.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", сегодня в Екатеринбурге доля апартаментов составляет всего 10% от всей жилой недвижимости. В июне 2017 года градсовет уральской столицы одобрил проект многофункционального жилого комплекса в квартале улиц Радищева-Московской-Шейнкмана, в котором предполагается разместить как офисы, так и апартаменты.

При это общая площадь апартаментов в этом комплексе составит 19 000 квадратных метров. Реализацией проекта занимается компания "Атомстройкомплекс".

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