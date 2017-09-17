Губернатор наращивает авторитет.

Министр строительства Михаил Волков готов уйти в отставку, если не справится с достройкой проблемных долевых объектов Свердловской области. Об этом он заявил на митинге дольщиков и пайщиков, прошедшем 16 сентября в Екатеринбурге на площади Труда, передает "Уралинформбюро".

Подобные акции состоялись в эту субботу в 25 регионах России. Екатеринбургский митинг собрал несколько тысяч участников из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Арамиля, Березовского и Первоуральска. Общий лейтмотив мероприятия можно определить фразой из Станиславского "Не верю!". Ее участники митинга адресовали не абстрактным чиновникам, а вполне конкретным ВИП-персонам: только что избранному губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе областного Минстроя Михаилу Волкову, пребывающему, как и все остальное правительство, в статусе исполняющего обязанности.

В "боевом строю" дольщики Первоуральска...

На сей раз они стояли на той же сцене, что и выступающие, героически пытаясь вступить в диалог. Губернатор предложил дольщикам конструктивный выход: "Мы владеем информацией о 19 проблемных объектах. По каждому из них сегодня либо найден, либо ищется алгоритм решения". Однако для того, чтобы ситуация по каждому долгострою побыстрее сдвинулась с мертвой точки, необходимо провести каждую инициативную группу проблемных дольщиков и пайщиков через заседания координационного совета при главе области, считает он.

... и Екатеринбурга. Выступает дольщик ЖК "Кольцовский дворик" Сергей Нежданов.

Участники акции настроены куда более радикально. Они требуют от федеральных и региональных властей активизировать разработку и реализацию "дорожных карт", завершить (желательно до 31 декабря 2017 года) все долгострои за счет применения компенсационных мер и привлечения бюджетных субсидий, а также раз и навсегда прекратить практику банкротства недобросовестных застройщиков. По их мнению, она является для них удобным способом уйти от ответственности и выйти "сухими из воды".

Кроме того, назрела необходимость на законодательном уровне уравнять в правах долевые и паевые договоры, с распространением на пайщиков всех прав и гарантий, которые работают сегодня в долевом строительстве. Об этом заявил в финале митинга региональный координатор акции Руслан Камалетдинов.

На акции присутствовали несколько депутатов областного Закосбрания и федеральной Госдумы. Правда, в дискуссию они не вступали, предпочтя роль наблюдателей. Впрочем, не пассивных, заверил корреспондента "Уралинформбюро" думец Андрей Альшевских.

"В 2017 году дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, — считает он. — Ситуация меняется кардинально. Где это раньше было видано, чтобы губернатор пришел на митинг и начал с людьми разговаривать? А он смелый человек, он знал, что его тут, мягко говоря, чаем поить не будут, потому что у людей накопилось".

По мнению Альшевских, для борьбы с преступлениями в долевой сфере имеются вполне эффективные механизмы. "Есть чиновники, которых надо гнать, и есть застройщики, которых надо сажать. Раньше уходили годы на возбуждение уголовных дел, однако теперь, думаю, начнутся "показательные посадки". С другой стороны, Госдума недавно приняла закон о компенсационных фондах, которые будут страховать риски дольщиков. Уверен, что государство с задачей справится, а наша роль — проконтролировать процесс, будучи передаточным звеном между населением и властью", - резюмировал депутат.

В эту субботу пайщики и дольщики приблизились на пушечный выстрел к резиденции губернатора, куда зато не пустили митинг Алексея Навального. Столичный гость уедет с Урала, а проблемы останутся. Михаил Волков на 100% войдет в состав нового правительства. Только вот срок завершения долгостроев он не обозначил. Так что вопрос его отставки практически риторический. И тянуть этот строительный воз Евгению Куйвашеву, в новую пятилетку развития.

Ранее по теме:

Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"

Обманутые свердловские дольщики выйдут на митинг