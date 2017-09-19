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Минтранс отправил "Евразию" на доработкуСегодня в 10:04

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Из-за ошибок в проекте.

Министерство транспорта РФ отправило проект высокоскоростной железной дороги Пекин-Москва-Берлин на доработку. Эксперты обнаружили в документе ошибки и нестыковки, сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у заместителя главы ведомства Алана Лушникова.

РЖД представило предварительное технико-экономическое обоснование проекта "Евразия" в августе 2017 года. Стоимость российского участка была оценена в 3,6 триллиона рублей, а общая стоимость – в 7,8 триллиона. Предполагалось, что магистраль будет построена за 8-10 лет, а окупится за 16 лет эксплуатации.

Однако, по данным издания, даже предварительные расчеты российских железнодорожников оказались сырыми. На совещании, прошедшем в Минтрансе 21 августа, эксперты пришли к выводу, что представленных материалов недостаточно, чтобы принять решение о целесообразности реализации проекта.

Всего к проекту РЖД было сделано 34 замечания. В их числе – нелогичность расчетов и фактические ошибки. По мнению федерального чиновника, знакомого с документами РЖД, один из самых главных рисков – сроки запуска всех участков магистрали. Если один из участков будет отставать от графика, запуск транзитного грузового сообщения будет невозможен. Соответственно, показатели финансовой модели, грузооборота и пассажирооборота выполнены не будут.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", частью масштабного проекта коридора "Евразия" станет железнодорожная магистраль, которая соединит Екатеринбург и Челябинск. Планируется, что ее начнут строить в 2021 году.

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