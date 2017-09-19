Минтранс отправил "Евразию" на доработкуСегодня в 10:04
- Текст
Из-за ошибок в проекте.
Министерство транспорта РФ отправило проект высокоскоростной железной дороги Пекин-Москва-Берлин на доработку. Эксперты обнаружили в документе ошибки и нестыковки, сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у заместителя главы ведомства Алана Лушникова.
РЖД представило предварительное технико-экономическое обоснование проекта "Евразия" в августе 2017 года. Стоимость российского участка была оценена в 3,6 триллиона рублей, а общая стоимость – в 7,8 триллиона. Предполагалось, что магистраль будет построена за 8-10 лет, а окупится за 16 лет эксплуатации.
Однако, по данным издания, даже предварительные расчеты российских железнодорожников оказались сырыми. На совещании, прошедшем в Минтрансе 21 августа, эксперты пришли к выводу, что представленных материалов недостаточно, чтобы принять решение о целесообразности реализации проекта.
Всего к проекту РЖД было сделано 34 замечания. В их числе – нелогичность расчетов и фактические ошибки. По мнению федерального чиновника, знакомого с документами РЖД, один из самых главных рисков – сроки запуска всех участков магистрали. Если один из участков будет отставать от графика, запуск транзитного грузового сообщения будет невозможен. Соответственно, показатели финансовой модели, грузооборота и пассажирооборота выполнены не будут.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", частью масштабного проекта коридора "Евразия" станет железнодорожная магистраль, которая соединит Екатеринбург и Челябинск. Планируется, что ее начнут строить в 2021 году.
Ранее по теме:
ВСМ Екатеринбург-Челябинск начнут строить в 2021 году
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:23
В секс-индустрии насчитали почти 29 миллионов рабынь
В 2016 году.Сегодня в 12:17
В Коркино загадочно умер младенец
Проводится проверка.Сегодня в 12:16
Федеральные власти подсчитали расходы на футбольную инфраструктуру
В преддверии ЧМ-2018.Сегодня в 12:08
"Ирму" сменила "Мария" – премьеру снесло крышу
Ураган ударил по Доминике.Сегодня в 12:00
Екатеринбуржец задушил тещу в садах Тюмени
А труп спрятал в колодец.Сегодня в 11:36
В Прикамье ушли в отставку два члена кабмина
По собственному желанию.Сегодня в 11:29
На "Карабашмеди" начали пусконаладку новой линии
Губернатор дал добро.Сегодня в 11:24
Российским спортсменам "светят" 4 миллиона за золото на Олимпиаде
2,5 миллиона – за серебро.Сегодня в 11:22
Российские регионы останутся без бюджетных кредитов
Поддержка будет иной.Сегодня в 11:04
Двое подростков забили до смерти ямальца
Им вынесли приговор.Сегодня в 11:02
В России вырастут налоги на мощные автомобили
Машины подорожают на сотни тысяч.Сегодня в 10:57
Жителей екатеринбургского Академического обогрели одними из первых
В городе.Сегодня в 10:27
Пять человек погибли в ДТП с верблюдом
В Казахстане.Сегодня в 10:25
Низкий паводок оставил екатеринбуржцев без воды
На перекачку потратят 105 миллионов.Сегодня в 10:11
Тюменке ограничили свободу за расправу над кошкой и котенком
Из мести.
Главные новости
- Сегодня в 11:36В Прикамье ушли в отставку два члена кабмина
- Сегодня в 10:25Низкий паводок оставил екатеринбуржцев без воды
- Сегодня в 09:52Екатеринбургские маршрутки переведут на "повременку" в октябре
- Сегодня в 09:49Мэра Екатеринбурга будут выбирать "по-советски"
- Сегодня в 08:22Глава Красноуральска Вячеслав Грибов покидает свой пост
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.