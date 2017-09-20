×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ущерб от волны "минирований" оценили в 300 миллионов19 сентября в 13:32

  • Текст

В МВД.

Ущерб от массовых "минирований" в Министерстве внутренних дел России оценили в 300 миллионов рублей. Эту сумму потратили с 10 по 17 сентября на эвакуацию людей из-за анонимных звонков по всей стране, пишет РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

При этом по словам экс-советника управления президента России по внутренней политике Олега Матвейчева, в эту сумму "не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов".

За шесть дней в разных городах страны были "заминированы" 600 объектов, из них эвакуировали более 180 тысяч человек. Атаке подверглось и уральские города - Екатеринбург, Челябинск, Новый Уренгой, Пермь, Сургут, напоминает "Уралинформбюро". По имеющимся данным, организаторы телефонного "минирования" находятся за рубежом. Для звонков они использовали средства интернет-телефонии и мессенджеры.

Ранее по теме:
По делу о массовом "минировании" задержали подростков
ФСБ завела дело после массовых "минирований"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×