В МВД.

Ущерб от массовых "минирований" в Министерстве внутренних дел России оценили в 300 миллионов рублей. Эту сумму потратили с 10 по 17 сентября на эвакуацию людей из-за анонимных звонков по всей стране, пишет РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

При этом по словам экс-советника управления президента России по внутренней политике Олега Матвейчева, в эту сумму "не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов".

За шесть дней в разных городах страны были "заминированы" 600 объектов, из них эвакуировали более 180 тысяч человек. Атаке подверглось и уральские города - Екатеринбург, Челябинск, Новый Уренгой, Пермь, Сургут, напоминает "Уралинформбюро". По имеющимся данным, организаторы телефонного "минирования" находятся за рубежом. Для звонков они использовали средства интернет-телефонии и мессенджеры.

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