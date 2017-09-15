Подражателей.

Полиция задержала нескольких подростков-лжетеррористов. Как выяснилось, школьники узнали о массовых телефонных "минированиях" в России и решили повторить этот опыт.

Подражателей вычислили быстро - они звонили с обычных телефонов. Известно, что в отношении одного из подростков возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), пишет "Коммерсантъ".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 11-13 сентября по крупным городам России прокатилась волна телефонных "минирований". Звонившие сообщали о бомбах в торговых центрах, школах, вузах, на вокзалах и в других зданиях. Атаке подверглось более двух десятков городов, среди которых Екатеринбург, Челябинск, Новый Уренгой, Пермь, Уфа, Копейск, Москва. В общей сложности было эвакуировано более 130 тысяч человек.

По имеющимся данным, организаторы телефонного "минирования" находятся за рубежом. Для звонков они использовали средства интернет-телефонии и мессенджеры.

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