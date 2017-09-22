До 10 328 рублей.

В России прожиточный минимум во II квартале 2017 года вырос на 4,2%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства РФ.

Согласно документу, "минималка" на душу населения составила 10 328 рублей, для трудоспособного населения - 11 163 рублей, для пенсионеров - 8506 рублей, а для детей - 10 160 рублей. Следует напомнить, что в I квартале прожиточный минимум составлял 9 909 рублей.

Повышение связано с ростом цен на продукты питания.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года уравнять эти показатели.

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