Авиакомпанию проверит СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ситуации с перевозчиком "ВИМ-авиа", задержавшим и отменившим более десяти рейсов без объяснения причин.

В ближайшее время проблемы компании могут усугубиться из-за конфликта с базовым аэропортом. Выяснилось, что Домодедово больше не хочет обслуживать самолеты "ВИМ-авиа" в долг. Перевозчик не заплатил аэропорту несколько сотен миллионов рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Пятничные и субботние рейсы из столичной авиагавани возобновили только после гарантийного письма от "Татнефти", однако его действие заканчивается 25 сентября.

По данным издания, на прошлой неделе перевозчик просил помощи у вице-премьера Аркадия Дворковича. Он переправил обращение в Минтранс и предложил его проработать. В министерстве сообщили, что подготовка к возможному краху "ВИМ-авиа" уже началось. В частности, Росавиация ищет компании, которые смогут "подхватить" пассажиров.

В пресс-службе самой авиакомпании "Уралинформбюро" сообщили, что "временные трудности с расписанием" вызваны сезонным спадом, который привел к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам рейсов.

"В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию", – отмечают в авиакомпании.

Стоит отметить, что в конце мая – начале июня "ВИМ-авиа" задержала почти 200 рейсов и сократила чартерную программу, отказавшись от 100 000 пассажиров. Официально эти действия объяснили нехваткой воздушного парка из-за долгого техобслуживания.

Туроператоры, пострадавшие от задержек, готовили к авиакомпании иски. По словам директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, игроки рынка планировали взыскать с перевозчика убытки, связанные с простаиванием номеров в отелях и расходами на питание и проживание пассажиров задержанных рейсов.

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