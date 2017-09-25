"ВИМ-авиа" предвещают крах Сегодня в 12:06
- Текст
Авиакомпанию проверит СКР.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ситуации с перевозчиком "ВИМ-авиа", задержавшим и отменившим более десяти рейсов без объяснения причин.
В ближайшее время проблемы компании могут усугубиться из-за конфликта с базовым аэропортом. Выяснилось, что Домодедово больше не хочет обслуживать самолеты "ВИМ-авиа" в долг. Перевозчик не заплатил аэропорту несколько сотен миллионов рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Пятничные и субботние рейсы из столичной авиагавани возобновили только после гарантийного письма от "Татнефти", однако его действие заканчивается 25 сентября.
По данным издания, на прошлой неделе перевозчик просил помощи у вице-премьера Аркадия Дворковича. Он переправил обращение в Минтранс и предложил его проработать. В министерстве сообщили, что подготовка к возможному краху "ВИМ-авиа" уже началось. В частности, Росавиация ищет компании, которые смогут "подхватить" пассажиров.
В пресс-службе самой авиакомпании "Уралинформбюро" сообщили, что "временные трудности с расписанием" вызваны сезонным спадом, который привел к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам рейсов.
"В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию", – отмечают в авиакомпании.
Стоит отметить, что в конце мая – начале июня "ВИМ-авиа" задержала почти 200 рейсов и сократила чартерную программу, отказавшись от 100 000 пассажиров. Официально эти действия объяснили нехваткой воздушного парка из-за долгого техобслуживания.
Туроператоры, пострадавшие от задержек, готовили к авиакомпании иски. По словам директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, игроки рынка планировали взыскать с перевозчика убытки, связанные с простаиванием номеров в отелях и расходами на питание и проживание пассажиров задержанных рейсов.
Ранее по теме:
Туроператоры готовятся к судебным тяжбам с "ВИМ-Авиа"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:28
Отмену роуминга отложили до июля 2018 года
ФАС: цены на связь не вырастут.Сегодня в 18:14
Екатеринбургские детсады ушли в "холодный карантин"
Их обещают подключить во вторник.Сегодня в 18:04
Тюменских ветеринаров обеспечат жильем
По спецпрограмме.Сегодня в 18:02
В клинике ОАЭ скончалась самая толстая женщина Земли
Эман Ахмед абд эль-Ати.Сегодня в 17:57
Мили по картам UTair посчитают по-новому
Банк "Открытие" меняет правила.Сегодня в 17:55
На Среднем Урале превышен эпидпорог по ОРВИ
За неделю заболели 28 700 человек.Сегодня в 17:43
Юных новоуренгойцев из "Роснефть-класса" приняли в газовики
И большую "семью" Роспана.Сегодня в 17:41
Сбербанк заглянет на странички заемщиков в соцсетях
Выявляя потенциально проблемных.Сегодня в 17:40
В Тюменской области заведут 23 000 свиней
На новом свинокомплексе.Сегодня в 17:37
Автодор Югры пустил на ветер четверть миллиарда рублей
Поисками денег занялась Счетная палата.Сегодня в 17:30
Юные футболисты из Карталов отправятся в Премьер-лигу
На встречу с любимым клубом.Сегодня в 17:20
На Кубани семья каннибалов съела 30 человек
Людоедов вычислили случайно.Сегодня в 17:16
Прикамская больница оставила ребенка-инвалида без лекарств
На пять лет.Сегодня в 17:13
Директор ишимского ветсанутильзавода испортил воздух
И пойдет под суд.Сегодня в 17:06
Власти вернут Нижнему Тагилу чистую воду
В 2018 году.
Ещё в сюжете «Авиакомпании на вылет»
Главные новости
- Сегодня в 18:14Екатеринбургские детсады ушли в "холодный карантин"
- Сегодня в 17:37Автодор Югры пустил на ветер четверть миллиарда рублей
- Сегодня в 16:35Экс-мэр Самары сядет в кресло губернатора
- Сегодня в 16:08В Турции в массовой драке пострадали екатеринбуржцы
- Сегодня в 13:06Свердловским дольщикам накинули срок
Аналитика
Без средств к переселению
В "медной" столице.
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.